Великобритания планирует принять закон, чтобы передать российские деньги Украине. Известна дата

Согласно предложенному новому закону, государственные активы России, замороженные в Великобритании, должны быть конфискованы и использованы для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Великобритания планирует передать Украине деньги России. Фото из открытых источников

Российская Федерация наносит значительный финансовый ущерб Украине обстреливая заводы, фабрики и другие предприятия, кроме того, часть бизнеса не может работать на оккупированной территории, а большое количество украинцев покинули страну из-за российского вторжения.

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Общий ущерб, который Россия нанесла сложно сосчитать, но по состоянию на декабрь прямые убытки инфраструктуры оценены в 137,8 млрд долларов, тогда как ущерб окружающей среде достигает почти 2 триллионов.

Чиновники и юристы пытаются привлечь Россию к ответственности и оплатить эти преступления. Великобритания планирует принять новый закон, чтобы передать российские деньги Украине. Депутат от Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что его закон сможет это сделать.

"Мой законопроект просто требует от британского правительства выдвинуть планы ареста активов, принадлежащих Российской Федерации, которые уже заморожены из-за санкций, которые мы ввели в Великобритании, и распределить их Украине и украинскому народу", — сказал Брайант.

Британский политик просит, чтобы его закон был рассмотрен на годовщину вторжения РФ в Украину — 24 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США готовят удар по экспортной отрасли России. Американцы хотят повысить пошлины на алюминий на 200%, что сделает невозможной продажу этого металла.

Также "Комментарии" писали о министре обороны России Сергее Шойгу, утверждающем, что якобы за январь 2023 года армия РФ смогла уничтожить почти 350 украинских танков.