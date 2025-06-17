Великобритания с союзниками решила действовать молниеносно: какое решение готовят по РФ

Официальный Лондон вместе с союзниками по G7, как ожидается, во вторник анонсируют новые санкции против России. Об этом говорится в сообщении Sky News, со ссылкой на сообщение правительства Великобритании.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

"Я хочу сотрудничать со всеми нашими партнерами из G7, чтобы ограничить энергетические доходы России и уменьшить средства, которые она может вкладывать в свою незаконную войну", – приводят в правительстве слова премьера Кира Стармера.

Великобритания уже ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов в рамках санкций против России после вторжения в Украину в 2022 году.

Ожидается, что Стармер выступит с речью, в которой он будет утверждать, что "Россия не имеет всех козырей в руках", и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать Путину, что в его интересах – и в интересах России – продемонстрировать, что он серьезно настроен на мир".

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