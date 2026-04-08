Британія вступає у гру: де Лондон різко нарощує сили

Велика Британія суттєво посилила свою військову присутність на Близькому Сході, розгорнувши авіацію та флот для захисту власних сил і союзників на тлі загострення безпекової ситуації.

Винищувачі Typhoon із Королівських ВПС Великої Британії. Фото: з відкритих джерел

За даними Army Recognition із посиланням на Міноборони країни, винищувачі Typhoon Королівських ВПС і гелікоптери Wildcat Королівського флоту вже понад п’ять тижнів безперервно виконують завдання протиповітряної оборони. Така тривалість операції є однією з найбільших за останні роки.

Місії охоплюють одразу кілька ключових локацій – Кіпр, Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн. Основне завдання полягає у прикритті британських військових об’єктів і гарантування безпеки партнерів у регіоні, де напруженість зростає.

Окрім авіації, у операції задіяні сучасні системи боротьби з безпілотниками, радіолокаційні комплекси та багаторівнева протиповітряна оборона. Морську компоненту посилює есмінець HMS Dragon, а також додаткові повітряні платформи.

У Лондоні підкреслюють, що така скоординована присутність значно підвищує можливості контролю повітряного простору та швидкого реагування на потенційні загрози. Водночас це демонструє здатність Британії одночасно діяти одразу в кількох стратегічних регіонах.

Розгортання також зміцнює інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони в районі Перської затоки та східного Середземномор’я – зоні, яка залишається однією з найнестабільніших у світі.

