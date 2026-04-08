Трамп проти НАТО: чому візит Рютте до Білого дому може не врятувати Альянс
Трамп проти НАТО: чому візит Рютте до Білого дому може не врятувати Альянс

На тлі війни з Іраном та розбіжностей з Європою США загрожують скоротити зобов'язання – розкол стає реальністю

8 квітня 2026, 08:10
Кравцев Сергей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте готується до напружених переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись утримати Вашингтон від подальшого охолодження відносин з Альянсом. Проте, за даними Politico, шанси успіху цієї місії залишаються мінімальними.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Джерела видання зазначають, що Трамп дедалі критичніше ставиться до союзників по НАТО, особливо після їх відмови підтримати військову кампанію США проти Ірану. Незважаючи на публічні коливання в оцінках, за зачиненими дверима американський лідер послідовно висловлює невдоволення позицією Європи.

Формально президент США не може вийти з НАТО без схвалення Конгресу, проте він має альтернативні важелі тиску. Серед можливих кроків – скорочення фінансування операцій Альянсу, зменшення військової присутності США в Європі та обмеження обміну розвідданими, зокрема з Україною.

Європейські союзники, своєю чергою, зайняли стриману позицію. Вони відмовилися направляти війська до Перської затоки, а деякі країни не надали США доступу до військових баз та повітряного простору. Додаткову напругу зробила критика з боку європейських лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, який вказав на роль риторики Трампа в ослабленні союзницької підтримки.

За оцінками дипломатів, Вашингтон фактично розглядає НАТО як зручного "винуватця" проблем в іранській кампанії. У цих умовах Рютте, як очікується, спробує переконати Трампа у стратегічній цінності Альянсу та зростаючому внеску європейських країн у безпеку.

Проте експерти сумніваються, що таких аргументів буде достатньо. На тлі зростаючих протиріч трансатлантичні відносини переживають один із найскладніших періодів, а ризик глибокого розколу між США та НАТО стає все більш реальним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп погодився зупинити удари на два тижні по Ірану: що хоче натомість.




Джерело: https://www.politico.com/news/2026/04/07/trump-rutte-toughest-test-yet-00862128
