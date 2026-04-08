Трамп проти НАТО: чому візит Рютте до Білого дому може не врятувати Альянс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте готується до напружених переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись утримати Вашингтон від подальшого охолодження відносин з Альянсом. Проте, за даними Politico, шанси успіху цієї місії залишаються мінімальними.

Джерела видання зазначають, що Трамп дедалі критичніше ставиться до союзників по НАТО, особливо після їх відмови підтримати військову кампанію США проти Ірану. Незважаючи на публічні коливання в оцінках, за зачиненими дверима американський лідер послідовно висловлює невдоволення позицією Європи.

Формально президент США не може вийти з НАТО без схвалення Конгресу, проте він має альтернативні важелі тиску. Серед можливих кроків – скорочення фінансування операцій Альянсу, зменшення військової присутності США в Європі та обмеження обміну розвідданими, зокрема з Україною.

Європейські союзники, своєю чергою, зайняли стриману позицію. Вони відмовилися направляти війська до Перської затоки, а деякі країни не надали США доступу до військових баз та повітряного простору. Додаткову напругу зробила критика з боку європейських лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, який вказав на роль риторики Трампа в ослабленні союзницької підтримки.

За оцінками дипломатів, Вашингтон фактично розглядає НАТО як зручного "винуватця" проблем в іранській кампанії. У цих умовах Рютте, як очікується, спробує переконати Трампа у стратегічній цінності Альянсу та зростаючому внеску європейських країн у безпеку.

Проте експерти сумніваються, що таких аргументів буде достатньо. На тлі зростаючих протиріч трансатлантичні відносини переживають один із найскладніших періодів, а ризик глибокого розколу між США та НАТО стає все більш реальним.

