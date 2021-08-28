Великобритания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

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Ольга Чародий
В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что из
аэропорта Кабула (Афганистан) сегодня вылетел последний британский самолет, на
котором эвакуировали иностранцев и афганцев, которые сотрудничали с союзными
военными в течение 20 лет. Об этом сообщает Reuters.
Афганистан (фото из открытых источников)
Большинство эвакуированных последним рейсом — афганские
граждане, которые помогали британским военным во время войны в Афганистане. При
этом, выходными в Кабул могут осуществить несколько рейсов гражданские
британские самолеты. Они нужны, чтобы доставить в Великобританию дипломатов и
афганских гражданских лиц.
Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу, будучи в
аэропорту, сказал, что "настал момент закончить этот этап операции". "Но
мы не забыли людей, которым все еще нужно поехать ... Мы призваны сделать все
возможное, чтобы помочь им. Мы не забыли о храбрых, честных граждан
Афганистана. Они заслуживают жизни в мире и безопасности ", — сказал
относительно поводу дипломат.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время идет подготовка к еще одному эвакуационного рейса из аэропорта Кабула (Афганистан).
Напомним, турецким властям удалось провести первые мирные переговоры с представителями "Талибана" в Кабуле. Пока что дипломаты оценивают полученное от группировки предложение насчет взятия главного афганского аэропорта под контроль.Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что уже больше десяти лет Турция осуществляет системный курс на активное расширение отношений со странами Северной и Восточной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии.
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