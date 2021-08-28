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Великобритания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Большинство эвакуированных последним рейсом - афганские граждане, которые помогали британским военным во время войны в Афганистане

28 августа 2021, 23:10
Автор:

Ольга Чародий

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что из аэропорта Кабула (Афганистан) сегодня вылетел последний британский самолет, на котором эвакуировали иностранцев и афганцев, которые сотрудничали с союзными военными в течение 20 лет. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Афганистан (фото из открытых источников)

Большинство эвакуированных последним рейсом — афганские граждане, которые помогали британским военным во время войны в Афганистане. При этом, выходными в Кабул могут осуществить несколько рейсов гражданские британские самолеты. Они нужны, чтобы доставить в Великобританию дипломатов и афганских гражданских лиц.

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу, будучи в аэропорту, сказал, что "настал момент закончить этот этап операции". "Но мы не забыли людей, которым все еще нужно поехать ... Мы призваны сделать все возможное, чтобы помочь им. Мы не забыли о храбрых, честных граждан Афганистана. Они заслуживают жизни в мире и безопасности ", — сказал относительно поводу дипломат.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время идет подготовка к еще одному эвакуационного рейса из аэропорта Кабула (Афганистан).

Напомним, турецким властям удалось провести первые мирные переговоры с представителями "Талибана" в Кабуле. Пока что дипломаты оценивают полученное от группировки предложение насчет взятия главного афганского аэропорта под контроль.

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что уже больше десяти лет Турция осуществляет системный курс на активное расширение отношений со странами Северной и Восточной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии.


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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/uk-says-it-has-evacuated-over-13000-people-afghanistan-2021-08-26/
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