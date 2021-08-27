Турецкий фактор в Афганистане: может ли Эрдоган начать сотрудничество с «Талибаном»

BTC/USD
48244.55
ETH/USD
3241.36
LTC/USD
174.48
USD/UAH
27.10
EUR/UAH
31.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Турецким властям удалось провести первые мирные переговоры с представителями "Талибана" в Кабуле. Пока что дипломаты оценивают полученное от группировки предложение насчет взятия главного афганского аэропорта под контроль. "Комментарии" решили узнать у экспертов, как участие Турции может повлиять на дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.
Турция провела первые переговоры с талибами в Афганистане. Коллаж: Красная весна
Глава правления неправительственной
организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь"
Олег Белоколос отмечает, что уже больше десяти лет Турция осуществляет
системный курс на активное расширение отношений со странами Северной и
Восточной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии.
В тоже время, отмечает он, любые рабочие
контакты с "Талибаном" будут означать признание их режима де-факто.
Эксперт по Ближнему Востоку Национального
института стратегических исследований Николай Замикула обращает внимание, что
Турция действительно проявляла интерес к сохранению своего присутствия и
усилению влияния в Афганистане.
Правда, когда речь в последние месяцы шла о
сохранении турецкого присутствия в Кабуле, предполагалось, что столица будет
оставаться во власти президента Гани, вынужденно покинувшего страну. "Талибан"
же на данный момент предлагает Турции совсем другие условия, подчеркивает
Николай Замикула.
По словам Николая Замикулы, не похоже, что
президент Эрдоган будет ввязываться во внешнеполитические авантюры, если не
увидит в них достижимого результата для своей страны.
Учитывая, что Пакистан подозревают (и
небеспочвенно) в поддержке талибов, эксперт предполагает, что возможно через
него Анкара сможет достичь для себя приемлемых предложений по развитию будущих
отношений с возрожденным в Афганистане Эмиратом. Однако, по мнению Замикулы,
это вряд ли понравится другим региональным игрокам (Россия, Иран).
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что гибель 13 военнослужащих американцев из-за взорвавшейся 26 августа возле аэропорта Кабула бомбы уже названа наиболее тяжелой потерей США в Афганистане за один день в последние десять лет. Что говорят о происходящем в Афганистане отечественные эксперты, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости