Турецкий фактор в Афганистане: может ли Эрдоган начать сотрудничество с «Талибаном»

Турецким властям удалось провести первые мирные переговоры с представителями "Талибана" в Кабуле. Пока что дипломаты оценивают полученное от группировки предложение насчет взятия главного афганского аэропорта под контроль. "Комментарии" решили узнать у экспертов, как участие Турции может повлиять на дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Турция провела первые переговоры с талибами в Афганистане. Коллаж: Красная весна

"Любые рабочие контакты с "Талибаном" будут означать признание их режима"

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что уже больше десяти лет Турция осуществляет системный курс на активное расширение отношений со странами Северной и Восточной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии.

"И, надо признать, что за это время Турции удалось создать в этих регионах достаточно позитивный имидж развитой в экономическом и военном плане страны, осуществляющей прагматическую политику. Возможно, именно в этом причина обращения (если оно действительно было) талибов к Анкаре", — предполагает Олег Белоколос.

В тоже время, отмечает он, любые рабочие контакты с "Талибаном" будут означать признание их режима де-факто.

"Именно поэтому, Турция, судя по всему, пока ведет себя очень осторожно, — поясняет эксперт. — При этом возможное участие турецкой стороны в обеспечении бесперебойной работы аэропорта в Кабуле в гуманитарных целях, несомненно, будет содействовать дальнейшему укреплению авторитета Турции в Центральной Азии и повышению веса на международной арене".

"У Турции хорошие позиции для выполнения роли внешнего медиатора-стабилизатора Афганистана"

Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула обращает внимание, что Турция действительно проявляла интерес к сохранению своего присутствия и усилению влияния в Афганистане.

"Для Анкары это важно с точки зрения ее центральноазиатской политики (отношения с тюркскими государствами) и усиления глобального влияния. Теоретически, у Турции намного лучшие позиции для выполнения роли внешнего медиатора-стабилизатора Афганистана, чем у других стран евроатлантического сообщества. Ключевым тут остаётся фактор религии", — отмечает эксперт.

Правда, когда речь в последние месяцы шла о сохранении турецкого присутствия в Кабуле, предполагалось, что столица будет оставаться во власти президента Гани, вынужденно покинувшего страну. "Талибан" же на данный момент предлагает Турции совсем другие условия, подчеркивает Николай Замикула.

"Талибы заинтересованы в турецкой технической помощи относительно организации работы аэропорта, — поясняет эксперт. — Однако настаивают на необходимости вывода турецкого военного контингента (процесс, который пару дней назад и правда начался). То есть – предлагают Анкаре большую ответственность без видимых преференций. И большой вопрос в этом случае — зачем туркам соглашаться на такие невыгодные условия?"

По словам Николая Замикулы, не похоже, что президент Эрдоган будет ввязываться во внешнеполитические авантюры, если не увидит в них достижимого результата для своей страны.

"Хотя многие эксперты считают, что для него характерен некоторый авантюризм, на практике он демонстрирует вполне рациональные оценки ситуации. А в Афганистане, в условиях сложившегося вакуума легитимности и безопасности, риски для турецкого вмешательства достаточно высоки, — акцентирует Николай Замикула. — Впрочем, позитивно на перспективы Турции в этом государстве может повлиять усиление сотрудничества Анкары и Исламабада. Турция и Пакистан активно взаимодействуют между собой (привлекая к партнёрству и Азербайджан)".

Учитывая, что Пакистан подозревают (и небеспочвенно) в поддержке талибов, эксперт предполагает, что возможно через него Анкара сможет достичь для себя приемлемых предложений по развитию будущих отношений с возрожденным в Афганистане Эмиратом. Однако, по мнению Замикулы, это вряд ли понравится другим региональным игрокам (Россия, Иран).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что гибель 13 военнослужащих американцев из-за взорвавшейся 26 августа возле аэропорта Кабула бомбы уже названа наиболее тяжелой потерей США в Афганистане за один день в последние десять лет. Что говорят о происходящем в Афганистане отечественные эксперты, читайте в нашем материале.

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