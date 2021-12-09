logo

BTC/USD

49839.52

ETH/USD

4388.19

LTC/USD

161.89

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Власти Великобритании объявили бойкот зимним Олимпийским Играм
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти Великобритании объявили бойкот зимним Олимпийским Играм

Белый дом сообщил, что официальные лица правительства США будут бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекин

сегодня, 06:38
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае, потому что ни министры, ни официальные лица не будут там присутствовать. Об этом сообщает издание Reuters. Белый дом сообщил в понедельник, что официальные лица правительства США будут бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине из-за "зверств" по ​​поводу прав человека в Китае, хотя эта акция позволяет американским спортсменам выезжать на соревнования.

Власти Великобритании объявили бойкот зимним Олимпийским Играм

Олимпийские игры - - фото из открытых источников

"По сути, будет объявлен дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, ни министры, ни официальные лица не ожидаются", — сообщил Джонсон.

Также он добавил, что не думает, что спортивные бойкоты умны, но это остается политикой государства. Первыми о бойкоте заявили 7 декабря представители Соединенных Штатов Америки. Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что администрация Байдена не будет делегировать какое-либо дипломатическое или официальное представительство на Зимние Олимпийские игры или Паралимпийские игры 2022 года в Пекине.

Напомним, как заявил представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь на регулярном ежедневном брифинге во вторник, 30 ноября, Китай рассчитывает провести Зимние Олимпийские игры 2022 года "плавно" и по графику, несмотря на проблемы, связанные с появлением нового варианта коронавируса Omicron. "Я считаю, что это, безусловно, создаст определенный вызов нашим усилиям по предотвращению и контролю вируса, но поскольку у Китая есть опыт предотвращения и контроля коронавируса, я полностью верю, что Китай сможет провести Зимние Олимпийские игры, как запланировано, без проблем и успешно". , – сказал Чжао. Пекин планирует провести Игры с 4 по 20 февраля без иностранных зрителей, со всеми спортсменами и связанным персоналом, которые будут в "замкнутом цикле" и будут подлежать ежедневному тестированию на COVID-19, чтобы предотвратить распространение вируса и не подвергать других участников соревнований опасности .




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/no-plans-uk-ministers-attend-china-winter-olympics-pm-johnson-2021-12-08/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!