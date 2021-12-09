Власти Великобритании объявили бойкот зимним Олимпийским Играм

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае, потому что ни министры, ни официальные лица не будут там присутствовать. Об этом сообщает издание Reuters. Белый дом сообщил в понедельник, что официальные лица правительства США будут бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине из-за "зверств" по ​​поводу прав человека в Китае, хотя эта акция позволяет американским спортсменам выезжать на соревнования.

Олимпийские игры - - фото из открытых источников

"По сути, будет объявлен дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, ни министры, ни официальные лица не ожидаются", — сообщил Джонсон.

Также он добавил, что не думает, что спортивные бойкоты умны, но это остается политикой государства. Первыми о бойкоте заявили 7 декабря представители Соединенных Штатов Америки. Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что администрация Байдена не будет делегировать какое-либо дипломатическое или официальное представительство на Зимние Олимпийские игры или Паралимпийские игры 2022 года в Пекине.

Напомним, как заявил представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь на регулярном ежедневном брифинге во вторник, 30 ноября, Китай рассчитывает провести Зимние Олимпийские игры 2022 года "плавно" и по графику, несмотря на проблемы, связанные с появлением нового варианта коронавируса Omicron. "Я считаю, что это, безусловно, создаст определенный вызов нашим усилиям по предотвращению и контролю вируса, но поскольку у Китая есть опыт предотвращения и контроля коронавируса, я полностью верю, что Китай сможет провести Зимние Олимпийские игры, как запланировано, без проблем и успешно". , – сказал Чжао. Пекин планирует провести Игры с 4 по 20 февраля без иностранных зрителей, со всеми спортсменами и связанным персоналом, которые будут в "замкнутом цикле" и будут подлежать ежедневному тестированию на COVID-19, чтобы предотвратить распространение вируса и не подвергать других участников соревнований опасности .

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