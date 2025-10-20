logo

Война охватывает Европу: когда британским военным разрешат открывать огонь без предупреждения
Война охватывает Европу: когда британским военным разрешат открывать огонь без предупреждения

The Telegraph пишет о том, что Минобороны Британии даст право своим военным сбивать дроны без предупреждения

20 октября 2025
Кравцев Сергей

Британским военным разрешат сбивать беспилотники, угрожающие военным базам, сразу при их обнаружении, без предупреждения. Об этом министр обороны Британии Джон Хили объявит в понедельник. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

"Инсайдеры надеются, что эти планы позволят сократить бюрократическую волокиту, связанную с реакцией военных на появление беспилотников, что позволит солдатам принимать более "решительные меры" по их уничтожению с помощью винтовок и других технологий", — пишет издание.

Хотя новые полномочия первоначально будут применяться только к военным объектам, источник сообщил газете Telegraph, что правительство "не исключает возможности распространения этих полномочий на другие объекты, например, аэропорты".

"Мы всегда будем делать всё необходимое для обеспечения безопасности британцев, и прямо сейчас мы разрабатываем новые полномочия, которые будут закреплены в законе о Вооружённых силах, — сбивать неопознанные беспилотники над военными объектами Великобритании", — как ожидается, заявит Хили.

В настоящее время войска могут использовать специализированное оборудование для борьбы с беспилотниками, которое может отслеживать приближающиеся беспилотники, перехватывать их сигнал и принудительно изменять их траекторию. Оно также может нарушать работу GPS-сигнала.

Однако новое предложение предоставит солдатам или полиции Министерства обороны "кинетическую возможность" сбивать их на месте, что сейчас они могут делать только в чрезвычайных обстоятельствах.

При этом журналисты отмечают, что нет ясности относительно того, как скоро эти новые полномочия вступят в силу.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе объяснили, почему без мира в Украине победа США над Китаем невозможна.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/10/19/troops-shoot-on-sight-drones-uk-army-john-healey/
