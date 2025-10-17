На Западе объяснили, почему без мира в Украине победа США над Китаем невозможна

Для того, чтобы победить в Индо-Тихоокеанском регионе и умерить военные действия Пекина на Тайване, президент США Дональд Трамп должен победить в Восточной Европе так же решительно, как на Ближнем Востоке. А это означает – полное поражение российской армии на украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания The Hill.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что у Трампа сейчас появился импульс. Он должен эффектно вывести российского диктатора Владимира Путина из игры и послать Си Цзиньпину сигнал о том, что мы намерены выиграть начатую Россией и Китаем идеологическую глобальную войну против Запада, так или иначе.

Авторы публикации отметили, что после того, как США разбомбили три основных ядерных объекта Ирана, Москва находится в шоке. После того, как ключевой союзник Путина – Иран нейтрализован, а пророссийский режим в Сирии свергнут, хозяин Кремля оказался в стороне от событий на Ближнем Востоке.

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Овальный кабинет в пятницу — первая международная встреча Трампа после триумфального возвращения из Египта — является очередным сигналом Путину о том, что он покончил с кремлевскими играми.

"В отличие от Ирана, ни один удар по Путину не заставит Москву сесть за стол переговоров... Команда Трампа должна предпринять ряд шагов, чтобы вывести Москву из себя и победить Путина и, как следствие, Си Цзиньпина", — рассуждают обозреватели.

Они подчеркнули, что одним из этих шагов является одобрение главой Белого дома продажи Украине ракет "Томагавк". Эти ракеты позволят Украине ударить по авиабазе "Энгельс-2,", заводу по выпуску "Шахедов" в Елабуге и Татарстане, а также по Керченскому мосту.

"Еще одним шагом стало бы создание под руководством НАТО или коалиции бесполетной зоны над Западной Украиной. Это освободит украинские средства противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры и поддержки боевых действий на передовой", — считают журналисты.

