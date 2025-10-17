На Западе объяснили, почему без мира в Украине победа США над Китаем невозможна

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Для того, чтобы победить в Индо-Тихоокеанском регионе и умерить военные действия Пекина на Тайване, президент США Дональд Трамп должен победить в Восточной Европе так же решительно, как на Ближнем Востоке. А это означает – полное поражение российской армии на украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания The Hill.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что у Трампа сейчас появился импульс. Он должен эффектно вывести российского диктатора Владимира Путина из игры и послать Си Цзиньпину сигнал о том, что мы намерены выиграть начатую Россией и Китаем идеологическую глобальную войну против Запада, так или иначе.
Авторы публикации отметили, что после того, как США разбомбили три основных ядерных объекта Ирана, Москва находится в шоке. После того, как ключевой союзник Путина – Иран нейтрализован, а пророссийский режим в Сирии свергнут, хозяин Кремля оказался в стороне от событий на Ближнем Востоке.
Приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Овальный кабинет в пятницу — первая международная встреча Трампа после триумфального возвращения из Египта — является очередным сигналом Путину о том, что он покончил с кремлевскими играми.
Они подчеркнули, что одним из этих шагов является одобрение главой Белого дома продажи Украине ракет "Томагавк". Эти ракеты позволят Украине ударить по авиабазе "Энгельс-2,", заводу по выпуску "Шахедов" в Елабуге и Татарстане, а также по Керченскому мосту.
Читайте также на портале "Комментарии" — может ли война в Украине перерасти в Третью мировую: Трамп шокировал заявлением.