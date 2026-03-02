Война в Иране: Лондон обратился с экстренной просьбой к Украине

Великобритания согласилась разрешить США использовать британские базы для нанесения ударов по пусковым установкам и складам хранения иранских ракет, а также привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских БПЛА в Персидском заливе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в обращении в воскресенье.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По его словам, Лондон не участвовал в недавних атаках США и Израиля по Ирану, поскольку считает переговоры лучшим способом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Однако, подчеркнул глава правительства, действия Тегерана создают прямую угрозу безопасности британцев и союзников в регионе.

Стармер отметил, что британская авиация уже задействована в координированных оборонительных операциях и перехватывала иранские удары. Тем не менее, по его словам, "единственный способ остановить угрозу – уничтожить ракеты у источника", то есть на складах или пусковых установках.

США обратились к Лондону с просьбой разрешить использование британских баз для "конкретной и ограниченной оборонительной цели". Правительство Великобритании согласилось, чтобы предотвратить новые ракетные пуски, гибель мирных жителей и удары по странам, не участвующим в конфликте.

При этом Лондон подчеркивает: речь не идет о прямом вступлении в боевые действия. Британия продолжит оборонительную миссию в регионе.

Кроме того, премьер сообщил, что к защите стран Персидского залива от иранских беспилотников привлекут украинских специалистов. Они будут работать совместно с британскими экспертами для усиления систем противодействия дронам.

