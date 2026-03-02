logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Война в Иране: Лондон обратился с экстренной просьбой к Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Иране: Лондон обратился с экстренной просьбой к Украине

Кир Стармер разрешил использовать британские объекты для атак на иранские ракеты и анонсировал привлечение украинских экспертов к борьбе с БПЛА в Персидском заливе

2 марта 2026, 06:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания согласилась разрешить США использовать британские базы для нанесения ударов по пусковым установкам и складам хранения иранских ракет, а также привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских БПЛА в Персидском заливе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в обращении в воскресенье.

Война в Иране: Лондон обратился с экстренной просьбой к Украине

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По его словам, Лондон не участвовал в недавних атаках США и Израиля по Ирану, поскольку считает переговоры лучшим способом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Однако, подчеркнул глава правительства, действия Тегерана создают прямую угрозу безопасности британцев и союзников в регионе.

Стармер отметил, что британская авиация уже задействована в координированных оборонительных операциях и перехватывала иранские удары. Тем не менее, по его словам, "единственный способ остановить угрозу – уничтожить ракеты у источника", то есть на складах или пусковых установках.

США обратились к Лондону с просьбой разрешить использование британских баз для "конкретной и ограниченной оборонительной цели". Правительство Великобритании согласилось, чтобы предотвратить новые ракетные пуски, гибель мирных жителей и удары по странам, не участвующим в конфликте.

При этом Лондон подчеркивает: речь не идет о прямом вступлении в боевые действия. Британия продолжит оборонительную миссию в регионе.

Кроме того, премьер сообщил, что к защите стран Персидского залива от иранских беспилотников привлекут украинских специалистов. Они будут работать совместно с британскими экспертами для усиления систем противодействия дронам.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-iran-1-march-2026
Теги:

Новости

Все новости