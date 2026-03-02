Війна в Ірані: Лондон звернувся з екстреним проханням до України

Великобританія погодилася дозволити США використовувати британські бази для завдання ударів по пускових установках і складах зберігання іранських ракет, а також залучить експертів з України для збивання іранських БПЛА в Перській затоці. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер у зверненні у неділю.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Лондон не брав участь у недавніх атаках США та Ізраїлю щодо Ірану, оскільки вважає переговори найкращим способом врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Однак, наголосив глава уряду, дії Тегерана створюють пряму загрозу безпеці британців та союзників у регіоні.

Стармер зазначив, що британська авіація вже задіяна у координованих оборонних операціях та перехоплювала іранські удари. Проте, за його словами, "єдиний спосіб зупинити загрозу – знищити ракети біля джерела", тобто на складах чи пускових установках.

США звернулися до Лондона із проханням дозволити використання британських баз для "конкретної та обмеженої оборонної мети". Уряд Великобританії погодився, щоб запобігти новим ракетним пускам, загибелі мирних жителів і ударам по країнах, які не беруть участі в конфлікті.

При цьому Лондон наголошує: не йдеться про прямий вступ до бойових дій. Британія продовжить оборонну місію у регіоні.

Крім того, прем’єр повідомив, що до захисту країн Перської затоки від іранських безпілотників залучать українських фахівців. Вони працюватимуть спільно з британськими експертами для посилення систем протидії дронам.

