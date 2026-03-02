logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Війна в Ірані: Лондон звернувся з екстреним проханням до України
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Ірані: Лондон звернувся з екстреним проханням до України

Кір Стармер дозволив використати британські об'єкти для атак на іранські ракети та анонсував залучення українських експертів до боротьби з БПЛА у Перській затоці.

2 березня 2026, 06:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія погодилася дозволити США використовувати британські бази для завдання ударів по пускових установках і складах зберігання іранських ракет, а також залучить експертів з України для збивання іранських БПЛА в Перській затоці. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер у зверненні у неділю.

Війна в Ірані: Лондон звернувся з екстреним проханням до України

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Лондон не брав участь у недавніх атаках США та Ізраїлю щодо Ірану, оскільки вважає переговори найкращим способом врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Однак, наголосив глава уряду, дії Тегерана створюють пряму загрозу безпеці британців та союзників у регіоні.

Стармер зазначив, що британська авіація вже задіяна у координованих оборонних операціях та перехоплювала іранські удари. Проте, за його словами, "єдиний спосіб зупинити загрозу – знищити ракети біля джерела", тобто на складах чи пускових установках.

США звернулися до Лондона із проханням дозволити використання британських баз для "конкретної та обмеженої оборонної мети". Уряд Великобританії погодився, щоб запобігти новим ракетним пускам, загибелі мирних жителів і ударам по країнах, які не беруть участі в конфлікті.

При цьому Лондон наголошує: не йдеться про прямий вступ до бойових дій. Британія продовжить оборонну місію у регіоні.

Крім того, прем’єр повідомив, що до захисту країн Перської затоки від іранських безпілотників залучать українських фахівців. Вони працюватимуть спільно з британськими експертами для посилення систем протидії дронам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-iran-1-march-2026
Теги:

Новини

Всі новини