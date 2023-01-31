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Войны в Украине могло и не быть: Джонсон назвал условие

Борис Джонсон считает, что Путин был уверен, что Запада не станет защищать Украину

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Смелость Запада принять Украину в НАТО помогла бы избежать большую трагедию, которую сегодня переживает украинский народ в видео полномасштабного российского вторжения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке для "The Washington Post" выразил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.  

Войны в Украине могло и не быть: Джонсон назвал условие

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

"Десятилетиями мы использовали дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой. Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "выбирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс — потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето", – написал Джонсон.

Он добавил, результат такой политики Запада – худшая война в Европе за последние 80 лет. Российский президент Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний.

Борис Джонсон считает неверным утверждение, что Путин вторгся, потому что думал, что Украина намерена вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал — и имел многочисленные доказательства этого – что Запад не очень серьезно относился к защите Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден озвучил свою позицию по поставкам истребителей F-16 Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джонсон признался, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин угрожал ракетным ударом.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/01/30/boris-johnson-putin-nato-ukraine/
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