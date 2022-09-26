Член партии Лейбористов, которая является теневым генеральным прокурором Эмили Торнберри, обвинила Министерство иностранных дел в сомнительном использовании государственных средств. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Вслед за Борисом Джонсоном новый премьер-министр Британии Лиз Трасс попадает в скандал. Фото с открытых источников

Такие обвинения на прямую относятся к нынешнему лидеру Великобритании, ведь именно Лиз Трасс возглавляла Министерство иностранных дел до того, как стала новым премьер-министром.



Эмили Торнберри опубликовала данные расследования на странице Twitter. И обвинило Министерство иностранных дел в неправомерном использовании государственных средств. Теневой генеральный прокурор пишет, что всего на два похода в парикмахерскую было потрачено более четырех тысяч фунтов, а расходы самого государственного учреждения всего за год выросли на 45%.



Эмили Торнберри обвиняет Трасс в том, что политика тратила деньги, будто считала, что завтра не будет, то есть без контроля и отчетности. Кроме того, Торнберри задает вопрос, почему простые граждане должны платить за дорогие алкогольные напитки, рестораны и мебель.



Также в обнародованных документах о расходах есть информация о покупке сувенирной продукции в футбольном магазине клуба Норвич. Что именно купили неизвестно, но именно за футбольный клуб "Норвич" болеет Лиз Трасс. Отмечается, что было два платежа на общую сумму в 1841 фунтов стерлингов. В 2018 году Лиз Трасс подарила футболку своему любимому клубу "Норвич" подарила чиновнику в США, тогда Трасс возглавляла отдел казначейства.



Интересно, что предшественник Лиз Трасс Борис Джонсон потерял должность из-за скандала, связанного с несоблюдением карантинных требований во время эпидемии.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии.



Также "Комментарии" писали о последнем звонке Бориса Джонсона на своем посту. Британец позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.



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