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Вслед за Борисом Джонсоном новый премьер-министр Британии Лиз Трасс попадает в скандал

Лиз Трасс обвиняют в неправомерном использовании государственных средств.

сегодня, 12:00
Автор:

Slava Kot
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Член партии Лейбористов, которая является теневым генеральным прокурором Эмили Торнберри, обвинила Министерство иностранных дел в сомнительном использовании государственных средств. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Вслед за Борисом Джонсоном новый премьер-министр Британии Лиз Трасс попадает в скандал

Вслед за Борисом Джонсоном новый премьер-министр Британии Лиз Трасс попадает в скандал. Фото с открытых источников

Такие обвинения на прямую относятся к нынешнему лидеру Великобритании, ведь именно Лиз Трасс возглавляла Министерство иностранных дел до того, как стала новым премьер-министром.

Эмили Торнберри опубликовала данные расследования на странице Twitter. И обвинило Министерство иностранных дел в неправомерном использовании государственных средств. Теневой генеральный прокурор пишет, что всего на два похода в парикмахерскую было потрачено более четырех тысяч фунтов, а расходы самого государственного учреждения всего за год выросли на 45%.

Эмили Торнберри обвиняет Трасс в том, что политика тратила деньги, будто считала, что завтра не будет, то есть без контроля и отчетности. Кроме того, Торнберри задает вопрос, почему простые граждане должны платить за дорогие алкогольные напитки, рестораны и мебель.

Также в обнародованных документах о расходах есть информация о покупке сувенирной продукции в футбольном магазине клуба Норвич. Что именно купили неизвестно, но именно за футбольный клуб "Норвич" болеет Лиз Трасс. Отмечается, что было два платежа на общую сумму в 1841 фунтов стерлингов. В 2018 году Лиз Трасс подарила футболку своему любимому клубу "Норвич" подарила чиновнику в США, тогда Трасс возглавляла отдел казначейства.

Интересно, что предшественник Лиз Трасс Борис Джонсон потерял должность из-за скандала, связанного с несоблюдением карантинных требований во время эпидемии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии.

Также "Комментарии" писали о последнем звонке Бориса Джонсона на своем посту. Британец позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.



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Источник: https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/23/liz-truss-questions-foreign-office-spending-hair-norwich-city
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