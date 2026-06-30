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ВСУ, как пример: на какой шаг решился Лондон по реформированию собственной армии

Британия принялась реализовывать стратегию по перевооружению войск современными технологиями и применением БПЛА

30 июня 2026, 11:28
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Кравцев Сергей

Великобритания готовит масштабную реформу армии, ориентируясь на боевой опыт Украины. Новая оборонная стратегия предполагает перевооружение войск современными технологиями, развитие беспилотных систем и изменение подходов к ведению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Politico".

ВСУ, как пример: на какой шаг решился Лондон по реформированию собственной армии

Британские военные. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, российское вторжение в Украину коренным образом изменило представление британского военно-политического руководства о современных боевых действиях. Лондон стремится сделать свои вооруженные силы более гибкими и технологичными, используя уроки, полученные украинскими военными на поле боя.

Одним из ключевых направлений станет массовое использование беспилотников, автономных систем и цифровых технологий. Также реформа предполагает ускорение закупок вооружений, чтобы новые разработки быстрее попадали в военные подразделения, а не годами проходили бюрократические процедуры.

Правительство премьер-министра Кира Стармера собирается в разы увеличить инвестиции в оборону. Стратегический оборонный обзор предполагает вложение миллиардов фунтов в производство дронов, дальнобойное вооружение, кибероборону и развитие искусственного интеллекта для нужд армии.

Британское правительство придерживается позиции, что война России против Украины продемонстрировала решающую роль дешевых и массовых беспилотников, быстрой адаптации к новым угрозам и постоянному обновлению технологий непосредственно во время боевых действий. Именно эти принципы планируют интегрировать в будущую модель британских вооруженных сил.

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Источник: https://www.politico.eu/article/britain-keir-starmer-defense-ukraine-modeled-armed-forces/
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