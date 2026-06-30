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ЗСУ, як приклад: на який крок зважився Лондон з реформування власної армії

Британія почала реалізовувати стратегію щодо переозброєння військ сучасними технологіями та застосуванням БПЛА

30 червня 2026, 11:28
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Кравцев Сергей

Британія готує масштабну реформу армії, орієнтуючись на бойовий досвід України. Нова оборонна стратегія передбачає переозброєння військ сучасними технологіями, розвиток безпілотних систем та зміну підходів до ведення війни. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє видання "Politico".

ЗСУ, як приклад: на який крок зважився Лондон з реформування власної армії

Британські військові. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що російське вторгнення в Україну докорінно змінило уявлення британського військово-політичного керівництва про сучасні бойові дії. Лондон прагне зробити свої збройні сили гнучкішими та технологічнішими, використовуючи уроки, отримані українськими військовими на полі бою.

Одним із ключових напрямків стане масове використання безпілотників, автономних систем та цифрових технологій. Також реформа передбачає прискорення закупівель озброєнь, щоб нові розробки швидше потрапляли до військових підрозділів, а не протягом років проходили бюрократичні процедури.

Уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера має намір збільшити інвестиції в оборону. Стратегічний оборонний огляд передбачає вкладення мільярдів фунтів у виробництво дронів, далекобійне озброєння, кібероборону та розвиток штучного інтелекту для потреб армії.

Британський уряд дотримується позиції, що війна Росії проти України продемонструвала вирішальну роль дешевих та масових безпілотників, швидкої адаптації до нових загроз та постійного оновлення технологій безпосередньо під час бойових дій. Саме ці принципи планують інтегрувати до майбутньої моделі британських збройних сил.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/britain-keir-starmer-defense-ukraine-modeled-armed-forces/
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