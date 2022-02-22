Вторжение "уже началось": Британия созвала экстренное совещание по реагированию на ситуацию в Украине

Вторжение России в Украину уже началось, поэтому Британия введет санкции против России, заявил во вторник, 22 февраля, высокопоставленный британский министр, когда премьер-министр Борис Джонсон возглавил экстренное совещание правительства по реагированию на кризис в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид - Reuters

Президент России Владимир Путин приказал развернуть войска в двух сепаратистских регионах на востоке Украины после того, как в понедельник, 21 февраля, признал их независимыми, что ускорило кризис, который, как опасается Запад, может привести к большой войне.

Свидетель Reuters видел танки и другую военную технику, которые двигались через контролируемый сепаратистами город Донецк после того, как Путин официально признал регионы на востоке Украины и приказал развернуть российские войска для "сохранения мира".

"Можно заключить, что вторжение в Украину началось. Россияне, президент Путин, решили атаковать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы будем вводить санкции, как и говорили ", — сказал Sky News министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Британия угрожает перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам стерлингов, блокируя им возможность привлекать капитал в Лондоне и разоблачать то, что Джонсон называет российской куклой собственности и компании.

Британия еще не уточнила, кто попадет под санкции, но пообещала, что российским олигархам будет некуда спрятаться. Джонсон сказал, что цели могут включать русские банки.

Джавид сказал, что о санкциях будет объявлен Джонсоном в заявлении в парламент.

"Я уверен, что мы сделаем эти санкции максимально адресными для людей, которые несут ответственность за это вопиющее нарушение международного права", – сказал Джавид.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Британии считают хорошим знаком готовность Путина говорить с Макроном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!