Вторжение "уже началось": Британия созвала экстренное совещание по реагированию на ситуацию в Украине

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Карина Ожерельева
Вторжение России в Украину уже началось, поэтому Британия введет санкции против России, заявил во вторник, 22 февраля, высокопоставленный британский министр, когда премьер-министр Борис Джонсон возглавил экстренное совещание правительства по реагированию на кризис в Украине. Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид - Reuters
Президент России Владимир Путин приказал развернуть войска в двух сепаратистских регионах на востоке Украины после того, как в понедельник, 21 февраля, признал их независимыми, что ускорило кризис, который, как опасается Запад, может привести к большой войне.
Свидетель Reuters видел танки и другую военную технику, которые двигались через контролируемый сепаратистами город Донецк после того, как Путин официально признал регионы на востоке Украины и приказал развернуть российские войска для "сохранения мира".
Британия угрожает перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам стерлингов, блокируя им возможность привлекать капитал в Лондоне и разоблачать то, что Джонсон называет российской куклой собственности и компании.
Британия еще не уточнила, кто попадет под санкции, но пообещала, что российским олигархам будет некуда спрятаться. Джонсон сказал, что цели могут включать русские банки.
Джавид сказал, что о санкциях будет объявлен Джонсоном в заявлении в парламент.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Британии считают хорошим знаком готовность Путина говорить с Макроном.
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