Великобритания вместе с союзниками по НАТО должна срочно модернизировать свои военные способности, чтобы коалиция желающих в Украине стала реальным инструментом сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Об этом в комментарии The Independent заявил бывший командующий Королевскими воздушными силами и эксначальник штаба обороны сэр Джок Стирруп.

Великобритания. Фото: из открытых источников

По его словам, Лондон долгое время оставался заложником устаревшей ядерной доктрины, ошибочно сводя сдерживание исключительно к наличию ядерного оружия. В то же время, отмечает Стирруп, эффективное сдерживание основывается на широком спектре возможностей – от обычных вооружений до готовности их применения.

В совместном отчете с координатором Комиссии по ядерной политике Policy Exchange Дэниелом Скеффингтоном он предлагает возобновить масштабные военные учения с ядерным компонентом. По мнению авторов, демонстрация потенциального "скольжения" к полномасштабной ядерной войне может стать мощным когнитивным сдерживающим фактором для России, Китая и других государств.

В документе прямо отмечается, что Запад не смог остановить российскую агрессию против Украины, поскольку не задействовал инструменты сдерживания, действительно значимые для руководства РФ. Эксперты также предупреждают: чрезмерная зависимость Британии от ядерного арсенала на подлодках создала уязвимости, которыми воспользовались противники.

Отдельно подчеркивается, что интеллектуальный потенциал Лондона в сфере ядерной стратегии существенно ослаб с конца холодной войны, а ухудшение глобальной безопасности только обострило эти проблемы.

Между тем, бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф считает, что для сдерживания РФ в Украине союзникам понадобится не менее 50 тысяч военных. А эксминистр обороны Гэвин Уильямсон предостерег: символического присутствия будет недостаточно – нужны силы, сопоставимые с армией Рейна времен холодной войны.

