Плани Росії перетворити Північний морський шлях (ПМШ) на повноцінний міжнародний транспортний коридор стикаються з глибокими системними проблемами. Ключовою перешкодою залишається відсутність необхідної портової та технічної інфраструктури, без якої реалізація арктичних проєктів виглядає малореалістичною. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Арктика. Фото: із відкритих джерел

За оцінками аналітиків, лише протягом найближчих п’яти років порти вздовж ПМШ потребують масштабного днопоглиблення — загальний обсяг робіт сягає близько 60 млн кубометрів. Подібні потреби існують і в інших російських портах, що значно ускладнює ситуацію та збільшує фінансове й технічне навантаження.

Раніше Москва значною мірою спиралася на іноземні компанії, які мали сучасний флот і технології для виконання таких робіт. Однак санкції фактично позбавили РФ доступу до цих ресурсів. Спроби замінити їх власними потужностями поки що не дали результату: заяви про будівництво земснарядів на адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі залишаються на рівні планів.

Показовими є й реальні обсяги виконаних робіт. У 2025 році Росія змогла власними силами провести днопоглиблення в усіх портах країни лише на рівні близько 2,2 млн кубометрів, що є критично недостатнім на тлі заявлених потреб.

Теоретично Кремль розраховує на участь Китаю в розвитку північної інфраструктури, однак інтереси Пекіна зосереджені на транзиті всім маршрутом ПМШ, а не на розвитку окремих російських портів. У результаті великі судна можуть просто проходити повз, не заходячи в порти.

Як зазначають у СЗРУ, це означає втрату Москвою контролю над просторовим розвитком Арктики та зростання залежності від зовнішніх рішень. У підсумку ситуація демонструє глибокий розрив між арктичними амбіціями РФ і її реальними можливостями.

Також видання "Коментарі" повідомляло – розвідка фіксує демографічний колапс у РФ: деталі.



