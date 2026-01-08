Ядерного страху замало: у Британії закликають готуватися до нового стримування Путіна

Велика Британія разом із союзниками по НАТО повинна терміново модернізувати свої військові спроможності, аби "коаліція охочих" в Україні стала реальним інструментом стримування російського диктатора Володимира Путіна. Про це в коментарі The Independent заявив колишній командувач Королівських повітряних сил і ексначальник штабу оборони сер Джок Стірруп.

За його словами, Лондон тривалий час залишався заручником застарілої ядерної доктрини, помилково зводячи стримування виключно до наявності ядерної зброї. Натомість, наголошує Стірруп, ефективне стримування ґрунтується на широкому спектрі можливостей – від звичайних озброєнь до готовності їх застосування.

У спільному звіті з координатором Комісії з ядерної політики Policy Exchange Деніелом Скеффінгтоном він пропонує відновити масштабні військові навчання з ядерним компонентом. На думку авторів, демонстрація потенційного "ковзання" до повномасштабної ядерної війни може стати потужним когнітивним фактором стримування для Росії, Китаю та інших держав.

У документі прямо зазначається, що Захід не зміг зупинити російську агресію проти України, оскільки не задіяв інструменти стримування, які були б справді значущими для керівництва РФ. Експерти також попереджають: надмірна залежність Британії від ядерного арсеналу на підводних човнах створила вразливості, якими скористалися противники.

Окремо підкреслюється, що інтелектуальний потенціал Лондона у сфері ядерної стратегії суттєво ослаб з кінця холодної війни, а погіршення глобальної безпеки лише загострило ці проблеми.

Тим часом колишній заступник верховного головнокомандувача НАТО в Європі сер Річард Ширрефф вважає, що для стримування РФ в Україні союзникам знадобиться щонайменше 50 тисяч військових. А ексміністр оборони Гевін Вільямсон застеріг: символічної присутності буде недостатньо – потрібні сили, співставні з "армією Рейну" часів холодної війни.

