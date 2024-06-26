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Зеленский потеряет всех молодых украинцев: в Британии призвали Киев к уступкам в войне

Найджел Фараж считает, что нужны более активные усилия посредников в переговорах между Украиной и РФ

сегодня, 07:00 comments3685
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Кравцев Сергей
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Украина должна стремиться к мирному соглашению с РФ, в противном случае рискует истребить целое поколение молодых украинцев. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фараж, выражая свои взгляды на войну, пишет The Times.

Зеленский потеряет всех молодых украинцев: в Британии призвали Киев к уступкам в войне

Лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фараж

Британский политик считает, что в интересах мира украинский президент Владимир Зеленский должен переосмыслить амбиции по возвращению всех захваченных россиянами территорий.

Он прокомментировал цель Зеленского вернуть оккупированные земли так: "Что ж, в Украине, возможно, не останется молодых людей".

Он считает, что нужны более активные усилия посредников в переговорах между Украиной и РФ. Также Фараж считает, что Великобритания и другие западные союзники Украины нереалистичны в своей поддержке цели Зеленского по оттеснению окупантов назад в РФ. Политик добавил, что вернуть территорию Крыма будет "невероятно сложно".

Найджел Фараж считает, что решение уступать оккупантам украинские земли или нет, зависит от Зеленского.

"Это его выбор. О мире никто даже не говорит. Мы говорим только о том, что "Украина победит". Действительно? Я достаточно скептически отношусь к этому", — заявил политик.

Фарадж добавил, что не является и никогда не был апологетом или сторонником Путина. Британский политик подчеркнул, что вторжение российской армии в Украину было безнравственным, возмутительным и неоправданным.

Напомним, Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал нападение России на Украину. В интервью BBC политику напомнили, что в 2014 году он назвал Путина мировым лидером, которым он больше всего увлекается.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер Британии отреагировал на скандальное заявление Фараджа о войне РФ против Украины.




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сегодня, 06:42

Вже ціле покоління терпіл виростає на цьому юдейсько-путинському вторгненні. Цьому поколінню набридло жити в умовах обмежень і небезпеки, без просвіту, перспектив у майбутньому. Поки весь світ навколо розвивається, навіть Росія, та ще і прискореними темпами. Україна потрапила у часову петлю Божевільного Зла. Який з одної сторони відчув смак крові і популярності на крові, а з іншої стороні, він і рідня і Хунта розуміють, поки вторгнення, вони в безпеці і розкоші, мир для них - відповідальність за злочини, за узурпацію. Конституція забороняє президенту делегувати навіть частину повноважень. Не кажучи про те, щоб відати їх всі друзям.


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