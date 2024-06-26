Украина должна стремиться к мирному соглашению с РФ, в противном случае рискует истребить целое поколение молодых украинцев. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фараж, выражая свои взгляды на войну, пишет The Times.

Лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фараж

Британский политик считает, что в интересах мира украинский президент Владимир Зеленский должен переосмыслить амбиции по возвращению всех захваченных россиянами территорий.

Он прокомментировал цель Зеленского вернуть оккупированные земли так: "Что ж, в Украине, возможно, не останется молодых людей".

Он считает, что нужны более активные усилия посредников в переговорах между Украиной и РФ. Также Фараж считает, что Великобритания и другие западные союзники Украины нереалистичны в своей поддержке цели Зеленского по оттеснению окупантов назад в РФ. Политик добавил, что вернуть территорию Крыма будет "невероятно сложно".

Найджел Фараж считает, что решение уступать оккупантам украинские земли или нет, зависит от Зеленского.

"Это его выбор. О мире никто даже не говорит. Мы говорим только о том, что "Украина победит". Действительно? Я достаточно скептически отношусь к этому", — заявил политик.

Фарадж добавил, что не является и никогда не был апологетом или сторонником Путина. Британский политик подчеркнул, что вторжение российской армии в Украину было безнравственным, возмутительным и неоправданным.

Напомним, Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал нападение России на Украину. В интервью BBC политику напомнили, что в 2014 году он назвал Путина мировым лидером, которым он больше всего увлекается.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер Британии отреагировал на скандальное заявление Фараджа о войне РФ против Украины.



