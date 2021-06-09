Женщина три года шла пешком из Украины в Британию: что подтолкнуло ее к такому путешествию

Жительница Великобритании осуществила необычную прогулку, которая длилась целых три года. Женщина самостоятельно прошла пешком из Украины в Великобританию. Об этом сообщает ВВС.

Британка Урсула Мартин. Фото: newsbeezer.com

Смелую туристку зовут Урсула Мартин. Поход она начинала с Киева и дошла до Лланидлоссу. За три года женщина преодолела 8000 километров.

Британка назвала своё чрезвычайное путешествие "Европа плюс один" и посвятила его проблеме рака яичников, о которой знает не понаслышке.

Десять лет назад Урсула Мартин узнала, что больна онкологией. Однако женщина не подчинилась болезни и решила путешествовать по миру. Таким образом британка не только обращает внимание общества на проблему онкологических заболеваний, но и вселяет надежду тяжелобольным людям, становится примером сильной воли.

"Это было приключение роста, роста силы и духа. Я знаю себя гораздо лучше. Это было прекрасно", — сказала Урсула.

Во время путешествия британка как раз застала вспышку пандемии. Поэтому первый карантин ей пришлось провести во Франции. Оттуда она уже двигалась к местам, где не действовали жесткие карантинные нормы.

За период похода женщина сменила восемь пар обуви.

Это не первый длительный поход в жизни Урсулы. До этого она прошла пешком весь Уэльс, а это — 5600 км.

В планах британки — следующие большие походы. Она собирается пройти пешком две крайние точки Великобритании.

Ранее издание "Комментарии" писало, как в Венесуэле члены церемониального братства пытаются прогнать коронавирус. Их еще называют "танцующими демонами".

Ежегодно они устраивают празднования Тела Христова, во время которого одеваются в дьявольские маски и проводят ритуал, символизирующий победу добра над злом.

В этом году "танцующие дьяволы" посвятили празднование борьбе с коронавирусом и осуществили ритуал, призвав к прекращению пандемии COVID-19 в стране и во всем мире.

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