"Задушить режим Путина": евродепутат высказался о необходимости санкций для "Росатома" и российских алмазов

Влияние государственной российской корпорации по атомной энергии Росатом в Европейском Союзе нужно не только ограничить, а остановить. Ей не избежать судьбы других российских компаний, попавших под санкции в Европе. Такое мнение высказал глава специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС Рафаэль Глюксманн, пишут "Комментарии".



Режим Путина нужно задушить санкциями

“К сожалению, мы имеем недоработку в нашей системе санкций. И наша работа сейчас состоит в том, чтобы их убрать как можно скорее. "Росатом" сейчас является одним из "проколов" в нашей системе санкций. Мы оставили некоторые "упущения", потому что есть европейские интересы, связанные с ней. Единственный способ доказать путинскому режиму, что наши намерения очень серьезны — это пожертвовать некоторыми интересами в Европе, чтобы задушить режим Путина санкциями", — заявил он.

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По словам политика, вопрос введения санкций против "Росатома" спецкомитет обсудит в Европарламенте и будет настаивать на них. Но, как сообщил Глюксманн, среди государств-членов ЕС все еще есть страны, выступающие против санкций в отношении "Росатома".

Как говорит Глюксманн, то же происходит и с российскими алмазами, которые также находятся вне режима санкций со стороны ЕС.

“Это не ситуация с хлебом. Люди не выйдут на улицу, если цены на бриллианты вырастут из-за того, что российские алмазы исчезнут с европейского рынка. Владельцы бриллиантов – это меньшинство европейцев. Но с вопросом российских алмазов нужно покончить”, — говорит глава спецкомитета Европарламента.

Он уточнил, что все эти месяцы дискуссий привели к пониманию того, что секторальных исключений для санкций нет.

"И это, конечно, то, что помогает Украине. Мы сейчас говорим о санкциях против путинского режима. И важно быть последовательным в том, что мы говорим. Если мы говорим, что нам нужно победить путинский режим, то нам также нужно убедиться, что мы прекращаем любую форму финансирования путинского режима, включая алмазы или ядерную продукцию Росатома", — резюмировал Рафаэль Глюксманн.

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