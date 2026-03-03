Ближний Восток просит у Италии щит от Ирана: почему это может фатально закончиться для Украины

Страны Ближнего Востока обратились к Италии с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны для защиты от возможных атак Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

ПВО. Фото: из открытых источников

По его словам, запросы поступили от государств Персидского залива, которые заинтересованы в получении европейской системы ПВО SAMP/T. Этот комплекс способен одновременно отслеживать и перехватывать десятки целей и считается единственной в Европе системой, способной эффективно сбивать баллистические ракеты.

Однако вопрос передачи таких средств остается крайне чувствительным. Италия уже поставляет SAMP/T Украине для защиты от российских ракетных ударов, и дополнительные поставки могут создать дефицит возможностей как для самой Европы, так и для Киева.

Выступая на парламентских слушаниях, Крозетто подчеркнул, что ресурсы противовоздушной обороны ограничены и уже серьезно напряжены. По его словам, Рим действует в координации с союзниками, при этом приоритетом остается поддержка Украины и обеспечение безопасности европейского континента.

На фоне роста напряженности вокруг Ирана страны региона стремятся усилить свои оборонительные возможности, однако Италии предстоит сделать сложный выбор между новыми обязательствами на Ближнем Востоке и уже действующими поставками вооружений Украине.

В Пентагоне и Белом доме приоритетом названа иранская кампания. Хотя Трамп заявил, что операция продлится около четырех недель, он допустил и более затяжной сценарий. Аналитики предупреждают: если конфликт перерастет в масштабную войну, США будет сложно быстро из него выйти.



