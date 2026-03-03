Близький Схід просить Італію щит від Ірану: чому це може фатально закінчитися для України

Країни Близького Сходу звернулися до Італії із проханням надати системи протиповітряної оборони для захисту від можливих атак Ірану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

ППО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, запити надійшли від держав Перської затоки, які зацікавлені у отриманні європейської системи ППО SAMP/T. Цей комплекс здатний одночасно відслідковувати та перехоплювати десятки цілей і вважається єдиною в Європі системою, здатною ефективно збивати балістичні ракети.

Однак питання передачі таких коштів залишається дуже чутливим. Італія вже постачає SAMP/T Україні для захисту від російських ракетних ударів, і додаткові постачання можуть створити дефіцит можливостей як для Європи, так і для Києва.

Виступаючи на парламентських слуханнях, Крозетто наголосив, що ресурси протиповітряної оборони обмежені та вже серйозно напружені. За його словами, Рим діє у координації із союзниками, при цьому пріоритетом залишається підтримка України та забезпечення безпеки європейського континенту.

На тлі зростання напруженості навколо Ірану країни регіону прагнуть посилити свої оборонні можливості, однак Італії доведеться зробити складний вибір між новими зобов'язаннями на Близькому Сході та вже чинними постачаннями озброєнь Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські столиці дедалі тривожніше дивляться на Близький Схід. Як повідомляє Politico, у ЄС побоюються: операція президента США Дональд Трамп проти Ірану може відсунути війну Росії проти України на другий план.

У Пентагоні та Білому домі пріоритетом названо іранську кампанію. Хоча Трамп заявив, що операція триватиме близько чотирьох тижнів, він допустив і затяжніший сценарій. Аналітики попереджають: якщо конфлікт переросте у масштабну війну, США буде складно швидко вийти з нього.



