logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Действительно ли из-за Ирана США окончательно откажутся от помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли из-за Ирана США окончательно откажутся от помощи Украине

Европа опасается, что война с Ираном отвлечет Вашингтон от Киева и оставит ВСУ без ракет и поддержки

3 марта 2026, 07:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские столицы все тревожнее смотрят на Ближний Восток. Как сообщает Politico, в ЕС опасаются: операция президента США Дональд Трамп против Ирана может отодвинуть войну России против Украины на второй план.

Действительно ли из-за Ирана США окончательно откажутся от помощи Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В Пентагоне и Белом доме приоритетом названа иранская кампания. Хотя Трамп заявил, что операция продлится около четырех недель, он допустил и более затяжной сценарий. Аналитики предупреждают: если конфликт перерастет в масштабную войну, США будет сложно быстро из него выйти.

Главный страх Европы – истощение американских арсеналов. Значительная часть перехватчиков и ракет уже израсходована. В случае расширения боевых действий Вашингтону придется прежде всего пополнять собственные запасы, а это может сократить поставки вооружений Киеву. 

Европейские правительства также не располагают достаточными резервами ПВО и параллельно усиливают собственную оборону – процесс, который займет годы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о влиянии ближневосточного кризиса на помощь Украине. Формально Трамп продолжает искать пути урегулирования войны с Россией, а его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддерживают контакты с Киевом и Москвой.

Однако сам Трамп ранее предупреждал, что может "отступить" от мирных усилий. По мнению европейских дипломатов, Москва лишь выжидает.

Первые последствия уже заметны: встреча ЕС на Кипре по вопросу вступления Украины была отложена после атаки иранского дрона на британскую базу. На фоне замороженных активов РФ и несогласованного кредита в 90 млрд евро Киев рискует столкнуться с бюджетным дефицитом уже в ближайший месяц. Европа спешит не потерять темп, но все больше зависит от фокуса Вашингтона.

Читайте также на портале "Комментарии" — за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива. О чем говорят заявления и действия ключевых мировых игроков на события в Иране и вокруг Ирана? В частности, о чем говорит позиция Москвы, которая кроме громких заявлений не готова вступаться за своего ключевого союзника на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/donald-trump-iran-ukraine-forgotten-war/
Теги:

Новости

Все новости