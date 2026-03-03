Действительно ли из-за Ирана США окончательно откажутся от помощи Украине

Европейские столицы все тревожнее смотрят на Ближний Восток. Как сообщает Politico, в ЕС опасаются: операция президента США Дональд Трамп против Ирана может отодвинуть войну России против Украины на второй план.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В Пентагоне и Белом доме приоритетом названа иранская кампания. Хотя Трамп заявил, что операция продлится около четырех недель, он допустил и более затяжной сценарий. Аналитики предупреждают: если конфликт перерастет в масштабную войну, США будет сложно быстро из него выйти.

Главный страх Европы – истощение американских арсеналов. Значительная часть перехватчиков и ракет уже израсходована. В случае расширения боевых действий Вашингтону придется прежде всего пополнять собственные запасы, а это может сократить поставки вооружений Киеву.

Европейские правительства также не располагают достаточными резервами ПВО и параллельно усиливают собственную оборону – процесс, который займет годы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о влиянии ближневосточного кризиса на помощь Украине. Формально Трамп продолжает искать пути урегулирования войны с Россией, а его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддерживают контакты с Киевом и Москвой.

Однако сам Трамп ранее предупреждал, что может "отступить" от мирных усилий. По мнению европейских дипломатов, Москва лишь выжидает.

Первые последствия уже заметны: встреча ЕС на Кипре по вопросу вступления Украины была отложена после атаки иранского дрона на британскую базу. На фоне замороженных активов РФ и несогласованного кредита в 90 млрд евро Киев рискует столкнуться с бюджетным дефицитом уже в ближайший месяц. Европа спешит не потерять темп, но все больше зависит от фокуса Вашингтона.

Читайте также на портале "Комментарии" — за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива. О чем говорят заявления и действия ключевых мировых игроков на события в Иране и вокруг Ирана? В частности, о чем говорит позиция Москвы, которая кроме громких заявлений не готова вступаться за своего ключевого союзника на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



