Более 350 обвиняемых: в Италии начался крупнейший процесс над мафией

Крупнейший за тридцать лет судебный процесс над мафиози начался в Италии. Перед судом предстанут 355 обвиняемых, среди которых известные политики и крупные бизнесмены. В рамках судебного производства правоохранители намерены допросить более 900 свидетелей. Речь идет о принадлежности к преступному клану "Ндрангета". Данная группировка считается одной из лидирующих по влиянию в мире, хотя о ней известно меньше, чем о легендарной "Коза Ностре".

Ндрангета / фото из открытых источников

На юге Италии, в городке Ламеция-Терме специально обустроили судебный зал заседаний, который может вместить в себя тысячу человек. Впрочем, карантинные ограничения привели к тому, что на первых заседаниях многие обвиняемые будут участвовать в видеорежиме.

Расследование против "Ндрангеты" началось в Италии еще пять лет назад. Правоохранители провели несколько специальных операций по задержанию подозреваемых. О масштабе следственных действий говорит тот факт, что в одной из операций, в ходе которой подозреваемых задерживали в центральном районе Калабрия, участвовало 2,5 тысячи полицейских.

Деятельность группировки является международной, поэтому аресты функционеров "Ндрангеты" проводились и в других странах - в Швейцарии, Германии и Болгарии. Среди задержанных бывший сенатор, начальник полиции, местные советники и бизнесмены, а также другие преступники, обвиняемые в убийствах, наркоторговле, рэкете, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, что "Ндрангета" берет свое начало в далеком 1897 году в Калабрии, которая является одной из самых бедных провинций Италии. С греческого название организации переводится как "доблесть". "Ндрангета" является главным импортером кокаина в Европу. В орбиту интересов организации также входит торговля оружием. Есть информация, что участники группировки торговали ядерными материалами, занимались сутенерством, азартными играми, незаконным перемещением капитала, ресторанным бизнесом и строительством.

Как сообщал портал "Комментарии", торговля наркотиками сильно пострадала из-за карантинных ограничений, так как в Италии закрыли основной канал сбыта — ночные клубы. Члены мафиозной группы Каммора вышли на протесты в Неаполе, чтобы не позволить навредить ее "бизнесу".

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