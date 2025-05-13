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Европейские министры собираются в Риме: что будут решать по Украине

Европейские министры в Риме рассмотрят координацию поддержки Украины

сегодня, 08:25
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Кравцев Сергей

В столице Италии Риме на этой неделе планируется встреча министров обороны ряда европейских стран. На саммите, в частности, обсудят тему поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает французская газета Sud Ouest.

Европейские министры собираются в Риме: что будут решать по Украине

Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что встреча в Риме должна состояться в пятницу, 16 мая.

Она станет уже четвертым саммитом такого типа после тех, что состоялись в Берлине в ноябре, Варшаве в январе и Париже в марте.

В министерстве обороны Италии рассказали, что глава ведомства Гвидо Крозетто встретится со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Великобритании для "обсуждения координации поддержки Украины".

Кроме темы по Украине, министры на таком саммите также обсудят пути укрепления европейской обороны.

Ожидается, что после встречи пять европейских министров проведут совместную пресс-конференцию в 12:45 по Гринвичу (то есть в 14:45 по Киеву).

Интересно также, что данная встреча должна состояться после переговоров Украины и РФ в Стамбуле 15 мая.

Читайте также на портале "Комментарии" — по итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон опубликовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Как передает портал "Комментарии", сообщение обнародовало британское правительство.                                                                                                                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европе намекнули, что уже боятся мира в Украине.




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Источник: https://www.sudouest.fr/international/europe/ukraine/guerre-en-ukraine-reunion-defense-vendredi-a-rome-de-cinq-ministres-europeens-dont-sebastien-lecornu-24401819.php
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