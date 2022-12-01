Хакеры парализовали работу всех сайтов Ватикана: причем здесь Украина?

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Vitalii Rozkariaka
Вчера, 30 ноября во второй половине дня работа всех
интернет-сайтов Ватикана была парализована. Судя по всему, месту имела быть
хакерская атака со стороны России, передает издание Wyborcza. Скорее всего
данное "событие" связано с недавним высказыванием Папы Римского, который
заявил, что "российское государство является агрессором". Стоит отметить, что "глава"
Ватикана и ранее призывал Россию к мирному завершению конфликта, однако впервые
за 9 месяцев назвал ее инициатором войны.
фото тематическое, из открытых источников
Отмечается, что ранее Папа Римский назвал российских солдат,
убивающих украинцев "невинными жертвами", в Ватикане начались массовые
протесты, Киев и его посольство были возмущены тем, что у патриарха вызывает
жалость смерть людей, которые пришли на чужую территорию, чтобы насиловать,
убивать и уничтожать. Возможно, именно публичные выпады Украины и стали
причиной того, что Папа Римский в интервью иезуитскому журналу назвал Россию
агрессором.
Реакция РФ на слова Папы была незамедлительной. Глава МИД
Мария Захарова заговорила о "русофобии" и "извращении действительно",
комментируя высказывания "главы" Ватикана.
На фоне произошедшего в отношении всех сайтов Ватикана была
осуществлена хакерская атака. Началась она рано утром 30 ноября. Вплоть до
поздней ночи программисты пытались отключить все интернет-ресурсы Ватикана. В
итоге перестал функционировать основной сайт, сайт "Святого Престола" и другие официальные
интернет-платформы – информационные ресурсы Ватикана и сайт музея. Россия,
естественно, никакой ответственности на себя не взяла, однако факт ее
причастности ко взлому сайтов Ватикана очевидна.
В данный момент работа интернет-ресурсов восстановлена.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в украинских беженцев в Польше выселили с бесплатного жилья.
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