Хакеры парализовали работу всех сайтов Ватикана: причем здесь Украина?

Вчера, 30 ноября во второй половине дня работа всех интернет-сайтов Ватикана была парализована. Судя по всему, месту имела быть хакерская атака со стороны России, передает издание Wyborcza. Скорее всего данное "событие" связано с недавним высказыванием Папы Римского, который заявил, что "российское государство является агрессором". Стоит отметить, что "глава" Ватикана и ранее призывал Россию к мирному завершению конфликта, однако впервые за 9 месяцев назвал ее инициатором войны.

фото тематическое, из открытых источников

Отмечается, что ранее Папа Римский назвал российских солдат, убивающих украинцев "невинными жертвами", в Ватикане начались массовые протесты, Киев и его посольство были возмущены тем, что у патриарха вызывает жалость смерть людей, которые пришли на чужую территорию, чтобы насиловать, убивать и уничтожать. Возможно, именно публичные выпады Украины и стали причиной того, что Папа Римский в интервью иезуитскому журналу назвал Россию агрессором.

Реакция РФ на слова Папы была незамедлительной. Глава МИД Мария Захарова заговорила о "русофобии" и "извращении действительно", комментируя высказывания "главы" Ватикана.

На фоне произошедшего в отношении всех сайтов Ватикана была осуществлена хакерская атака. Началась она рано утром 30 ноября. Вплоть до поздней ночи программисты пытались отключить все интернет-ресурсы Ватикана. В итоге перестал функционировать основной сайт, сайт "Святого Престола" и другие официальные интернет-платформы – информационные ресурсы Ватикана и сайт музея. Россия, естественно, никакой ответственности на себя не взяла, однако факт ее причастности ко взлому сайтов Ватикана очевидна.

В данный момент работа интернет-ресурсов восстановлена.

Напомним, ранее мы сообщали, что в украинских беженцев в Польше выселили с бесплатного жилья.

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