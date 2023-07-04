logo

BTC/USD

30928.51

ETH/USD

1952.28

LTC/USD

107.04

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Италия приняла решение о российских олигархах: есть первые результаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Италия приняла решение о российских олигархах: есть первые результаты

Банк Италии озвучил количество финансовых активов, которые конфисковал у россиян с момента вторжения РФ в Украину.

сегодня, 16:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Италия приняла решение о российских олигархах: есть первые результаты

Италия конфисковала деньги российских олигархов. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину Италия заморозила активы российских олигархов. Центральный банк страны обнародовал ежегодный отчет, где указал, сколько денег россиян арестовано в Италии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Италия в рамках санкций ЕС конфисковала активы российских олигархов и сторонников Кремля. Среди замороженных активов были банковские счета, роскошные виллы, автомобили, яхты и другие драгоценные вещи.

"Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро после вторжения в Украину в прошлом году", – обнародовал информацию Центральный банк Италии.

Указано, что цифра обновлена на конец июня. Директор банка Энцо Серата рассказал, что финансовые авуары россиян составили 330 млн. евро и связаны с 80 лицами.

Напомним, что итальянские пляжи и курорты являлись популярным местом среди богатых россиян. Российские олигархи покупали недвижимость в таких местах как Тоскана, Сардиния, Комо. Именно вблизи озера Комо находилась вилла одного из величайших пропагандистов Кремля Владимира Соловьева, попавшего под арест итальянских властей. Соловьев несколько раз критически высказывался из-за решения Италии забрать у него имение, однако правительство европейской страны не собирается возвращать виллу российскому пропагандисту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС обсуждает снятие санкций с российского банка ради Украины. Посол МИД Украины критически отреагировал на такие сообщения Западу.

Также "Комментарии" писал о трагедии в Италии: отец оставил ребенка в запертой машине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/italy-has-frozen-russian-oligarchs-assets-worth-25-billion-2023-07-04/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!