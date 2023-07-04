Италия приняла решение о российских олигархах: есть первые результаты

Италия конфисковала деньги российских олигархов. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину Италия заморозила активы российских олигархов. Центральный банк страны обнародовал ежегодный отчет, где указал, сколько денег россиян арестовано в Италии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

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Италия в рамках санкций ЕС конфисковала активы российских олигархов и сторонников Кремля. Среди замороженных активов были банковские счета, роскошные виллы, автомобили, яхты и другие драгоценные вещи.

"Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро после вторжения в Украину в прошлом году", – обнародовал информацию Центральный банк Италии.

Указано, что цифра обновлена на конец июня. Директор банка Энцо Серата рассказал, что финансовые авуары россиян составили 330 млн. евро и связаны с 80 лицами.

Напомним, что итальянские пляжи и курорты являлись популярным местом среди богатых россиян. Российские олигархи покупали недвижимость в таких местах как Тоскана, Сардиния, Комо. Именно вблизи озера Комо находилась вилла одного из величайших пропагандистов Кремля Владимира Соловьева, попавшего под арест итальянских властей. Соловьев несколько раз критически высказывался из-за решения Италии забрать у него имение, однако правительство европейской страны не собирается возвращать виллу российскому пропагандисту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС обсуждает снятие санкций с российского банка ради Украины. Посол МИД Украины критически отреагировал на такие сообщения Западу.

Также "Комментарии" писал о трагедии в Италии: отец оставил ребенка в запертой машине.