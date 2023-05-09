Италия призывает своих граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Министерство иностранных дел Италии "настойчиво рекомендует" гражданам, находящимся в Украине, выезжать, а также призывает воздержаться от поездок в страну. Причиной такого заявления стали ракетные атаки со стороны России, которые участились в последние недели.

Италия. Фото: из открытых источников

Как сообщает итальянский МИД, в Киеве и по всей стране фиксируются мощные обстрелы со стороны РФ. Гражданам Италии советуют быть максимально осторожными и следить за указаниями местных властей.

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"Любые поездки в Украину, по любой причине, категорически не рекомендуются. Соотечественникам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", – заявили в ведомстве.

Отметим, в последние недели российские оккупационные войска действительно стали чаще атаковать украинские города ракетами и дронами. Российские захватнические войска ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



