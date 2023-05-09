logo

BTC/USD

27589.41

ETH/USD

1842.11

LTC/USD

78.43

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Италия призывает своих граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Италия призывает своих граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Гражданам Италии советуют быть максимально осторожными и следить за указаниями местных властей

сегодня, 08:35 comments1083
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Италии "настойчиво рекомендует" гражданам, находящимся в Украине, выезжать, а также призывает воздержаться от поездок в страну. Причиной такого заявления стали ракетные атаки со стороны России, которые участились в последние недели.

Италия призывает своих граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Италия. Фото: из открытых источников

Как сообщает итальянский МИД, в Киеве и по всей стране фиксируются мощные обстрелы со стороны РФ. Гражданам Италии советуют быть максимально осторожными и следить за указаниями местных властей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Любые поездки в Украину, по любой причине, категорически не рекомендуются. Соотечественникам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", – заявили в ведомстве.

Отметим, в последние недели российские оккупационные войска действительно стали чаще атаковать украинские города ракетами и дронами. Российские захватнические войска ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/UKR?fbclid=IwAR15RdMPTVPOSrPj2iU93kGDVVH3c7xxGgwn1Em7ycQ4t56hmZPAw3ackE0
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!