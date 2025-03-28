Италия против предложения Макрона о "Силах заверения" для Украины: Рим предлагает свой вариант

Премьер Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее "Сил заверения", о развертывании которых в стратегически важных районах Украины после завершения войны накануне говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава итальянского правительства заявила в интервью Financial Times.

Макрон и Мелони. Фото: из открытых источников

Мелони считает, что вариант с развертыванием "Сил заверения" в Украине вряд ли удастся реализовать, потому как из Москвы уже неоднократно звучали намеки, что такой сценарий россияне не примут. Более того, путинский режим может посчитать размещение таких войск, как провокацию.

"Здесь мы должны быть осторожны. Это может быть воспринято скорее как угроза", – отметила премьер.

В то же время, итальянский премьер снова напомнила, что выступает за распространение пятой статьи НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс. Мелони убеждена, что это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.

Отметим, в ходе этого же интервью Джорджия Мелони дала понять, что Рим не будет выбирать между США и Европой. Глава итальянского правительства заявила, что не видит в президенте США Дональде Трампе противника, и продолжит уважать "первого союзника" Италии.

Мелони также назвала реакцию некоторых европейских лидеров на Дональда Трампа "слишком политической". При этом она не уточнила, кого именно имела ввиду.

"Я консерватор. Трамп – лидер-республиканец. Конечно, я ближе к нему, чем ко многим другим, но я понимаю лидера, который защищает свои национальные интересы", — сказала Мелони.

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