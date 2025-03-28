Италия против предложения Макрона о "Силах заверения" для Украины: Рим предлагает свой вариант

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Кравцев Сергей
Премьер Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее "Сил заверения", о развертывании которых в стратегически важных районах Украины после завершения войны накануне говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава итальянского правительства заявила в интервью Financial Times.
Макрон и Мелони. Фото: из открытых источников
Мелони считает, что вариант с развертыванием "Сил заверения" в Украине вряд ли удастся реализовать, потому как из Москвы уже неоднократно звучали намеки, что такой сценарий россияне не примут. Более того, путинский режим может посчитать размещение таких войск, как провокацию.
В то же время, итальянский премьер снова напомнила, что выступает за распространение пятой статьи НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс. Мелони убеждена, что это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.
Отметим, в ходе этого же интервью Джорджия Мелони дала понять, что Рим не будет выбирать между США и Европой. Глава итальянского правительства заявила, что не видит в президенте США Дональде Трампе противника, и продолжит уважать "первого союзника" Италии.
Мелони также назвала реакцию некоторых европейских лидеров на Дональда Трампа "слишком политической". При этом она не уточнила, кого именно имела ввиду.
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