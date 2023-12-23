Италия выступила с мирной инициативой по Украине: что предлагает

После двух лет боевых действий в Украине пришло время для поисков политико-дипломатического урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ANSA.

Италия продолжает поддерживать Украину. Фото из открытых источников

По словам итальянского министра, кроме военной помощи Украине, западные партнеры должны приступить к наработке политических путей прекращения российской агрессии.

"Война длится уже почти два года. Я убежден, что одновременно с военным участием и поддержкой Украины важно идти по пути, который приведет к политическому решению проблемы и прекращению войны", – сказал Гвидо Крозетто.

Министр обороны Италии подчеркнул, что совместными усилиями удалось сберечь Украину и заблокировать российские атаки. Теперь, отметил он, пришло время, чтобы "то, что не может быть достигнуто военным путем, было достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта".

Гвидо Крозетто считает, что западные партнеры вместе с Украиной должны попытаться добиться положительного результата посредством мирных переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин передает странам Запада сигналы, что он, мол, готов сесть за стол переговоров по прекращению боевых действий на территории Украины. Воинственная риторика Путина не мешает ему из-за дипломатических каналов намекать Западу о готовности прекратить боевые действия. По словам американских и бывших российских чиновников, начиная с сентября этого года, российский диктатор посылает сигналы о готовности к прекращению огня.

"Комментарии" также писали, что за последние месяцы российская армия завладела инициативой на большинстве территорий, где продолжаются активные боевые действия.