В Греции сильные лесные пожары приблизились к столице

В Греции продолжают гореть леса. Об этом сообщает издание "Ekathimerini".

Лесные пожары в Греции. Фото: InTime News

Сообщается, что в Греции с большой скоростью распространяются лесные пожары. Стихия уже начала угрожать жителям пригородов столицы страны.

Граждане проживающие на территории восточной части Аттики получили экстренные SMS-сообщения от спасательной службы. В посёлке под названием Галини была проведена эвакуация населения. В это время пламя уже приближается к городу Дионисос.

Представители пожарной службы заявляют, что их сотрудники делают всё возможное для ликвидации пожара пока он не добрался до домов поселка Галини в Стамате. Однако сильный ветер осложняет эту задачу.

Известно, что для тушения пожаров задействованы полторы тысячи сотрудников пожарной службы, вертолеты и самолеты.

В Сети появились фотографии с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Италию охватили сильные лесные пожары. Они происходят на островах Сардини и Сицилия, также возгорания образовались на горных хребтах Сикане и в Алкамо. Специалисты называют ущерб от стихии огромным. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что западные штаты США были охвачены сильными лесными пожарами. Власти эвакуируют людей из опасных районов. Из-за аномально высокой температуры воздуха растения вспыхивают практически моментально. Для борьбы со стихией были привлечены тысячи сотрудников спасательной службы. Эвакуированным предоставляют временное жилье. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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