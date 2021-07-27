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Главная Новости Мир Европа В Греции сильные лесные пожары приблизились к столице
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В Греции сильные лесные пожары приблизились к столице

Пожары распространяются с большой скоростью

сегодня, 19:49
Автор:

Денис Подставной

В Греции продолжают гореть леса. Об этом сообщает издание "Ekathimerini". 

В Греции сильные лесные пожары приблизились к столице

Лесные пожары в Греции. Фото: InTime News

Сообщается, что в Греции с большой скоростью распространяются лесные пожары. Стихия уже начала угрожать жителям пригородов столицы страны. 

Граждане проживающие на территории восточной части Аттики получили экстренные SMS-сообщения от спасательной службы. В посёлке под названием Галини была проведена эвакуация населения. В это время пламя уже приближается к городу Дионисос. 

Представители пожарной службы заявляют, что их сотрудники делают всё возможное для ликвидации пожара пока он не добрался до домов поселка Галини в Стамате. Однако сильный ветер осложняет эту задачу. 

Известно, что для тушения пожаров задействованы полторы тысячи сотрудников пожарной службы, вертолеты и самолеты. 

В Сети появились фотографии с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Италию охватили сильные лесные пожары. Они происходят на островах Сардини и Сицилия, также возгорания образовались на горных хребтах Сикане и в Алкамо. Специалисты называют ущерб от стихии огромным. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что западные штаты США были охвачены сильными лесными пожарами. Власти эвакуируют людей из опасных районов. Из-за аномально высокой температуры воздуха растения вспыхивают практически моментально. Для борьбы со стихией были привлечены тысячи сотрудников спасательной службы. Эвакуированным предоставляют временное жилье. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.ekathimerini.com/news/1165243/firefighters-tackle-forest-blaze-near-homes-in-eastern-attica/
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