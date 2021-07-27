Италию охватили масштабные лесные пожары (ФОТО, ВИДЕО)

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Станислав Молчанов
В Италии продолжаются сильные лесные пожары. Об этом сообщает издание Ansa.it.
Сильные пожары в Италии. Фото: twitter.com
Сообщается, что на итальянский островах Сардиния и Сицилия вспыхнули мощные пожары. Также огонь образовался на горном хребте Сикане и в Алкамо, что находятся в провинции Трапани.
Стало известно, что возгорание началось в зелёной зоне муниципалитета Ериче, что на северо-западной части острова Сицилия. Эксперты уже называют ущерб от этого пожара огромным.
Фото: twitter.com
Также пожар продолжается в провинциях Трапани и Агридженто. Огонь снова вспыхнул и в Валь Пескара. Сотрудники пожарной службы пытаются еще со вчерашнего вечера ликвидировать его.
На острове Сардиния уже трое суток продолжается борьба со стихией. Частично очаги возгорания удалось взять под контроль.
В Сети появились фото и видео, на которых запечатлена бушующая стихия.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что западные штаты США были охвачены масштабными лесными пожарами. Из-за высокой температуры воздуха растения загораются практически мгновенно. Огонь от них подступает к домам местных жителей. Их эвакуируют в безопасные районы. Со стихией борются несколько тысяч сотрудников спасательной службы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае произошло сильное наводнение. Сообщается, что в китайской провинции Хэнань выпали рекордные осадки. Стихия забрала жизни по меньшей мере 18 человек. Также несколько людей числятся пропавшими без вести. Подробнее — в нашей статье.
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