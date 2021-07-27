logo
Русский Українська

BTC/USD

38248.03

ETH/USD

2280.37

LTC/USD

133.55

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Италия Италию охватили масштабные лесные пожары (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Италию охватили масштабные лесные пожары (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание началось в зелёной зоне муниципалитета Ериче

сегодня, 16:51
Автор:

Станислав Молчанов








В Италии продолжаются сильные лесные пожары. Об этом сообщает издание Ansa.it.

Италию охватили масштабные лесные пожары (ФОТО, ВИДЕО)

Сильные пожары в Италии. Фото: twitter.com

Сообщается, что на итальянский островах Сардиния и Сицилия вспыхнули мощные пожары. Также огонь образовался на горном хребте Сикане и в Алкамо, что находятся в провинции Трапани. 

Стало известно, что возгорание началось в зелёной зоне муниципалитета Ериче, что на северо-западной части острова Сицилия. Эксперты уже называют ущерб от этого пожара огромным. 

Италию охватили масштабные лесные пожары (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Фото: twitter.com

Также пожар продолжается в провинциях Трапани и Агридженто. Огонь снова вспыхнул и в Валь Пескара. Сотрудники пожарной службы пытаются еще со вчерашнего вечера ликвидировать его. 

На острове Сардиния уже трое суток продолжается борьба со стихией. Частично очаги возгорания удалось взять под контроль. 

В Сети появились фото и видео, на которых запечатлена бушующая стихия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что западные штаты США были охвачены масштабными лесными пожарами. Из-за высокой температуры воздуха растения загораются практически мгновенно. Огонь от них подступает к домам местных жителей. Их эвакуируют в безопасные районы. Со стихией борются несколько тысяч сотрудников спасательной службы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае произошло сильное наводнение. Сообщается, что в китайской провинции Хэнань выпали рекордные осадки. Стихия забрала жизни по меньшей мере 18 человек. Также несколько людей числятся пропавшими без вести. Подробнее — в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/italii-vspyhnuli-masshtabnye-lesnye-pozhary-1627366969.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ