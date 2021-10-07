Италию накрыли масштабные наводнения: реки выходят из берегов (ФОТО)

Мощное наводнение накрыло Италию. Об этом сообщает издание The Watchers.

Наводнение в Италии. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, в регионе Лигурия, что на севере страны за 12 часов выпало 740 миллиметров осадков. Отмечается, что это является новым европейским рекордом по количеству осадков за такое время.





Для справки: в регионе Лигурия в среднем за год выпадает 1270 миллиметров осадков. Таким образом, всего за 12 часов выпало более половины среднегодового количества.

Согласно данным специалистов, за двое суток стихия произвела более 500 тысяч ударов молний. Многие реки вышли из берегов. Они вызвали сходы оползней. В некоторых районах нарушено движение транспорта.

На данный момент сообщений о погибших не поступало.

Фото: скриншот из видео

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение. Согласно данным специалистов, эпицентр подземных толчков, силой 5,9 баллов залегал неподалёку от Белуджистанского района Харнай. Стихия унесла жизни несколько десятков человек. Сотни оказались ранеными. Медики доставляли потерпевших в районную штабную больницу города Харнай. Разрушенными оказались сотни глиняных домов.

фешенебельный район города Найтсбридж. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что лондонские улицы оказались затоплены водой в результате наводнения. Оно образовалось после мощных ливней. В одном из районов всего за один час выпало более двадцати миллиметров осадков. Была нарушена работа некоторых линий метрополитена. Из-за затоплений закрытыми оказались несколько автомагистралей. Отмечается, что особенно от стихии пострадал

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