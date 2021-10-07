logo
Русский Українська

BTC/USD

53962.93

ETH/USD

3545.39

LTC/USD

181.82

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Стихия разрушила сотни глиняных домов

сегодня, 12:33
Автор:

Денис Подставной








Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание УНИАН.

Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Землетрясение в Пакистане. Фото: Reuters

Как стало известно, сегодня ночью, 7 октября в Пакистане произошло землетрясение. Согласно данным специалистов, эпицентр подземных толчков, силой 5,9 баллов по шкале Рихтера, находился неподалёку от района Харнай, что в Белуджистане на юго-западе страны.  

В результате происшествия более двух десятков человек погибло и еще около двухсот получили ранения различной степени тяжести. Потерпевше были госпитализированы в районную штабную больницу города Харнай. Отмечается, что среди них есть женщины и дети. 

Стихия разрушила сотни глиняных домов. На данный момент известно, что среди погибших шестеро детей. 

Для того чтобы обеспечить своевременное медицинское обслуживание пострадавших в гражданской больнице Кветты объявлена ​​чрезвычайная ситуация. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что улицы Лондона заливает водой. Наводнения образовались в результате мощных ливней. Специалисты рассказали, что всего за один час в одном из районов города выпало 26 миллиметров осадков. Особенно сильно от наводнения пострадал  район Найтсбридж. Стихия остановила работу нескольких линий метрополитена. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Грузии прогремел взрыв на металлургическом заводеСообщается, что по одной из версий на заводе взорвалась одна из установок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, который работал в цехе по переработке металлолома. На место событий поспешили медики и сотрудники спасательной службы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/pakistan-vskolyhnulo-moshchnoe-zemletryasenie-desyatki-pogibshih-video-sinoptik-11569408.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ