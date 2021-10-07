Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)



















Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание УНИАН.

Землетрясение в Пакистане. Фото: Reuters

Как стало известно, сегодня ночью, 7 октября в Пакистане произошло землетрясение. Согласно данным специалистов, эпицентр подземных толчков, силой 5,9 баллов по шкале Рихтера, находился неподалёку от района Харнай, что в Белуджистане на юго-западе страны.

В результате происшествия более двух десятков человек погибло и еще около двухсот получили ранения различной степени тяжести. Потерпевше были госпитализированы в районную штабную больницу города Харнай. Отмечается, что среди них есть женщины и дети.

Стихия разрушила сотни глиняных домов. На данный момент известно, что среди погибших шестеро детей.

Для того чтобы обеспечить своевременное медицинское обслуживание пострадавших в гражданской больнице Кветты объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что улицы Лондона заливает водой. Наводнения образовались в результате мощных ливней. Специалисты рассказали, что всего за один час в одном из районов города выпало 26 миллиметров осадков. Особенно сильно от наводнения пострадал район Найтсбридж. Стихия остановила работу нескольких линий метрополитена.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Грузии прогремел взрыв на металлургическом заводе. Сообщается, что по одной из версий на заводе взорвалась одна из установок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, который работал в цехе по переработке металлолома. На место событий поспешили медики и сотрудники спасательной службы.

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