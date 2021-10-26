Италию накрыли мощные наводнения: потоки воды убивают людей (ФОТО)

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Денис Подставной
Италию накрыли масштабные наводнения. Об этом сообщает издание Xinhua.
Последствия непогоды. Фото: Reuters
Как стало известно, юг Италии страдает от наводнений, которые образовались из-за проливных дождей. Стихия уже успела унести жизни нескольких человек.
Согласно данным СМИ, в итальянском регионе Сицилия легковой автомобиль унесло потоком воды. В этот момент в транспортном средстве находилась супружеская пара.
Спустя время было найдено бездыханное тело мужчины. Судьба его жены неизвестна. Поиски продолжаться.
Фото: Reuters
Четверо мужчин застряли в результате внезапного подъема местной реки в провинции Трапани и были спасены десантными бригадами экстренной помощи рано утром в понедельник.
В Каталонии из-за непогоды были закрыты школы, скверы и кладбища. Согласно данным сотрудников спасательной службы, больше всего от наводнения пострадала Сицилия и города Реджо-Калабрия и Вибо-Валентия, что в регионе Калабрия.
В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках можно увидеть, последствия непогоды.
Фото: Reuters
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Индии группа туристов погибла из-за разбушевавшейся непогоды. Людей накрыл сильный снегопад. Нескольким туристам удалось добраться до безопасной местности и рассказать о случившемся. Начались поиски с привлечением авиации. Удалось спасти двух человек. Более десяти туристов были найдены мёртвыми. Судьба еще нескольких людей остается неизвестной.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Мексике случайно убили популярную блогершу. В баре произошел внезапный конфликт между вооруженными людьми. Случайными жертвами стали несколько человек. Американка погибла на места от полученных ранений.
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