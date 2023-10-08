Итальянский министр обороны назвал условие прекращения военной помощи Украине

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что военная помощь Украине "не может быть неограниченной". Также он подчеркнул, что Италия продолжает собираться поддерживать Украину во время полномасштабного вторжения РФ пока это не начнет приводить к опустошению оборонных запасов страны. Об этом министр Италии сказал в интервью Fanpage.

Гвидо Крозетто (фото из открытых источников)

"Поддержка Италии всегда была убедительна с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей вклада. С технической точки зрения это ограничение количества, в то время как с точки зрения принятия политических решений ничего не изменилось", — сказал Крозетто. .

Но Гвидо Крозетто заявил, что на фронте наступил стратегический тупик. Поэтому, по его мнению, дело идет к "политическому разрешению конфликта".

"Москве никогда не удастся завоевать нацию, на которую она напала. Мы являемся свидетелями невозможности разрешения конфликта на поле боя. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день анализируем более выгодные тактики для построения диалога, достижения мира и начала восстановления восторженной и расчлененной территории", — сказал министр обороны Италии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр обороны Италии сделал скандальное заявление о диалоге Украины с Россией . Глава оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто сделал скандальное заявление о диалоге Украины с Россией. По его мнению, есть предпосылки к тому, чтобы весной мог начаться "диалог" Украины с РФ.

Итальянский министр обороны полагает, что зима заблокирует наземные действия. Но он выразил опасение, что РФ может усилить свою воздушную активность, потому что еще не использовала свои самолеты четвертого и пятого поколений.

