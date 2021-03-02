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Каналы Венеции пересохли: что произошло

В результате многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу

сегодня, 02:16
Автор:

Ольга Чародий








 Обычно итальянский город Венеция страдает от наводнений. Однако теперь из-за рекордных отливов его знаменитые каналы высохли.

Каналы Венеции пересохли: что произошло

Город Венеция (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Republic World, многие гондолы и катера, на которых любят передвигаться по городу туристы и местные жители, застряли на мели.

В самом большом Гранд-канале вода осталась, но ее уровень существенно понизился.

В целом уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

Напомним, начало февраля для жителей Парижа ознаменовалось значительными наводнениями. Столицу Франции сильно подтопило после затяжных осадков, которые щедро "поливали" регионы Марна и Иль-де-Франс. В регионах, через которые протекает главная водная артерия страны — река Сена, уже объявлено желтый уровень безопасности, а в некоторых даже красный. Вода заливает дома, дороги, размывает насыпи грунта. Представители власти были вынуждены закрыть несколько мест парижской набережной для прохода, ведь есть опасность затопления. Сейчас воды Сены поднялись на более чем 3 метра. В целом же предполагается, что уровень реки достигнет отметки 4,5 метра.

Впрочем, это не столь трагично, как могло бы показаться. В 2018 году Париж пережил более страшное наводнение — тогда вода в Сене поднялась почти на 6 метров. В то же время, следует отметить, что не только Париж страдает от природного катаклизма. Так, на севере Франции в водах реки Самбра утонул 70-летний мужчина. Спасатели пытались его реанимировать, однако уже было поздно. Сообщений о погибших во французской столице пока не было. Между тем парижане, имеющие баржи на Сене, совсем не обеспокоены повышением уровня воды. 77-летний Жерар, который живет в водоплавающем домике почти 25 лет, говорит, что нынешнее наводнение.


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