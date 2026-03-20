logo

BTC/USD

70449

ETH/USD

2141.1

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мелони резко изменила позицию: что теперь говорит о вето Орбана на помощь Украине
НОВОСТИ

Мелони резко изменила позицию: что теперь говорит о вето Орбана на помощь Украине

Мелони заявила, что её слова о позиции Орбана по отношению к Украине были неправильно истолкованы

20 марта 2026, 13:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что журналисты некорректно передали ее слова о позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно блокирования кредита Украине.

Джорджия Мелони. Фото: из открытых источников

Глава итальянского правительства акцентировала, что большая часть обсуждения во время заседания была посвящена блокированию Венгрией кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Она также рассказала, что считает странной трактовку своих слов относительно якобы понимания позиции Орбана, о которых накануне сообщили в СМИ.

"И здесь я также столкнулась с несколько странными интерпретациями моих слов, поэтому с радостью поделюсь с вами тем, что я повторила. Я считаю, что ситуацию можно решить. Я считаю, что для ее решения необходима гибкость с обеих сторон. Итак, с одной стороны, на мой взгляд, необходимо восстановление работы нефтепровода "Дружба", а с другой – 90 миллиардов будут автоматически разблокированы", – уточнила свою позицию Мелони.

Читайте также на портале "Комментарии" — на закрытом заседании саммита ЕС вспыхнул новый политический скандал: премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы выразила понимание позиции венгерского лидера Виктор Орбан по блокированию многомиллиардного кредита Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов, знакомых с ходом обсуждений.

По их словам, Мелони заявила коллегам, что понимает причины, по которым Орбан отказался поддержать выделение 90 млрд евро Киеву, несмотря на ранее данное согласие. Один из источников утверждает, что она назвала позицию Будапешта "нормальной", учитывая политические обстоятельства, включая предстоящие выборы в Венгрии. 

При этом итальянский премьер публично придерживается общей линии ЕС и, как утверждается, на встрече подчеркнула поддержку скорейшего предоставления кредита Украине. В Риме, однако, жёстко отреагировали на публикации – офис Мелони назвал приписываемые ей заявления "совершенно безосновательными".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости