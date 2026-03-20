Мелоні різко змінила позицію: що тепер говорить про вето Орбана на допомогу Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що журналісти некоректно передали її слова щодо позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо блокування кредиту Україні.

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

Глава італійського уряду наголосила, що більша частина обговорення під час засідання була присвячена блокуванню Угорщиною кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

Вона також розповіла, що вважає дивним трактування своїх слів щодо нібито розуміння позиції Орбана, про які напередодні повідомили у ЗМІ.

"І тут я також зіткнулася з дещо дивними інтерпретаціями моїх слів, тому з радістю поділюся з вами тим, що я повторила. Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу" розблоковані", – уточнила свою позицію Мелоні.

на закритому засіданні саміту ЄС спалахнув новий політичний скандал: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні нібито висловила розуміння позиції угорського лідера Віктора Орбана щодо блокування багатомільярдного кредиту Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів, знайомих з ходом обговорень.

За їх словами, Мелоні заявила колегам, що розуміє причини, через які Орбан відмовився підтримати виділення 90 млрд євро Києву, незважаючи на раніше цю згоду. Одне з джерел стверджує, що вона назвала позицію Будапешта "нормальною" з огляду на політичні обставини, включаючи майбутні вибори в Угорщині.

При цьому італійський прем'єр публічно дотримується спільної лінії ЄС і, як стверджується, на зустрічі наголосила на підтримці якнайшвидшого надання кредиту Україні. У Римі, однак, жорстко відреагували на публікації – офіс Мелоні назвав заяви, що їй приписуються, "цілком безпідставними".