Мэлони шокировала своим ужасным прогнозом на 2026 год: что заявила премьер Италии

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила оговорку, что 2026 год может стать существенно сложнее предыдущих. Об этом глава итальянского правительства заявила во время традиционной встречи с работниками своей резиденции в канун рождественских праздников.
Джорджа Мэлони (фото из открытых источников)
Об этом сообщает ANSA.
Обращаясь к сотрудникам, Мэлони отметила, что успех государства и способность адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы напрямую зависят от сплоченности всей правительственной команды. Она подчеркнула, что перед Италией стоят чрезвычайно важные задачи, для решения которых необходима максимальная сосредоточенность и совместная работа.
Глава итальянского правительства особо подчеркнула, что только единство и командное взаимодействие позволят стране справиться с трудностями, которые могут ожидать впереди.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала и дальше усиливать давление на Россию, считая это ключевым условием для достижения договоренностей о прекращении войны против Украины. Об этом она заявила во время выступления в итальянском парламенте в преддверии саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.
По словам главы правительства, несмотря на заявления российской пропаганды, Москва находится в сложной позиционной войне, сопровождающейся значительными потерями. Именно эта ситуация, подчеркнула Мэлони, и может заставить российское руководство согласиться на реальные переговоры по завершению боевых действий. Она подчеркнула, что ослабление международного давления только откладывает возможность достижения мира.