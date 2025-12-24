logo

Италия Мэлони шокировала своим ужасным прогнозом на 2026 год: что заявила премьер Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэлони шокировала своим ужасным прогнозом на 2026 год: что заявила премьер Италии

Мелони призвала итальянских чиновников к единству перед трудным годом.

24 декабря 2025, 02:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила оговорку, что 2026 год может стать существенно сложнее предыдущих. Об этом глава итальянского правительства заявила во время традиционной встречи с работниками своей резиденции в канун рождественских праздников.

Мэлони шокировала своим ужасным прогнозом на 2026 год: что заявила премьер Италии

Джорджа Мэлони (фото из открытых источников)

Об этом сообщает ANSA.

Обращаясь к сотрудникам, Мэлони отметила, что успех государства и способность адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы напрямую зависят от сплоченности всей правительственной команды. Она подчеркнула, что перед Италией стоят чрезвычайно важные задачи, для решения которых необходима максимальная сосредоточенность и совместная работа.

Я вас люблю. Мы семья, мы ссоримся круглый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже! Так что советую вам хорошо отдохнуть во время этих каникул!", — заявила Мэлони.

Глава итальянского правительства особо подчеркнула, что только единство и командное взаимодействие позволят стране справиться с трудностями, которые могут ожидать впереди.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала и дальше усиливать давление на Россию, считая это ключевым условием для достижения договоренностей о прекращении войны против Украины. Об этом она заявила во время выступления в итальянском парламенте в преддверии саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

По словам главы правительства, несмотря на заявления российской пропаганды, Москва находится в сложной позиционной войне, сопровождающейся значительными потерями. Именно эта ситуация, подчеркнула Мэлони, и может заставить российское руководство согласиться на реальные переговоры по завершению боевых действий. Она подчеркнула, что ослабление международного давления только откладывает возможность достижения мира.



Источник: https://www.ansa.it/english/news/politics/2025/12/23/this-year-was-tough-2026-will-be-even-worse-meloni-tells_794d0bbd-2999-43ee-ac4f-003a781b0e56.html
