logo_ukra

BTC/USD

87570

ETH/USD

2969.88

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Італія Мелоні шокувала своїм жахливим прогнозом на 2026 рік: що заявила прем’єрка Італії
commentss НОВИНИ Всі новини

Мелоні шокувала своїм жахливим прогнозом на 2026 рік: що заявила прем’єрка Італії

Мелоні закликала італійських урядовців до єдності перед важким роком.

24 грудня 2025, 02:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила застереження, що 2026 рік може стати суттєво складнішим, ніж попередні. Про це глава італійського уряду заявила під час традиційної зустрічі з працівниками своєї резиденції напередодні різдвяних свят.

Мелоні шокувала своїм жахливим прогнозом на 2026 рік: що заявила прем’єрка Італії

Джорджа Мелоні (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє ANSA.

Звертаючись до співробітників, Мелоні наголосила, що успіх держави та здатність адекватно реагувати на внутрішні й зовнішні виклики безпосередньо залежать від згуртованості всієї урядової команди. Вона підкреслила, що перед Італією стоять надзвичайно важливі завдання, для розв’язання яких потрібні максимальна зосередженість і спільна робота.

"Я вас люблю. Ми — родина, ми сваримося цілий рік. Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим! Тож раджу вам добре відпочити під час цих канікул!", — заявила Мелоні.

Очільниця італійського уряду окремо наголосила, що лише єдність і командна взаємодія дадуть змогу країні впоратися з труднощами, які можуть чекати попереду.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала й надалі посилювати тиск на Росію, вважаючи це ключовою умовою для досягнення домовленостей про припинення війни проти України. Про це вона заявила під час виступу в італійському парламенті напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

За словами глави уряду, попри заяви російської пропаганди, Москва перебуває у складній позиційній війні, яка супроводжується значними втратами.  Саме ця ситуація, наголосила Мелоні, і може змусити російське керівництво погодитися на реальні переговори щодо завершення бойових дій. Вона підкреслила, що послаблення міжнародного тиску лише відтермінує можливість досягнення миру.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ansa.it/english/news/politics/2025/12/23/this-year-was-tough-2026-will-be-even-worse-meloni-tells_794d0bbd-2999-43ee-ac4f-003a781b0e56.html
Теги:

Новини

Всі новини