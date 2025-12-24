Мелоні шокувала своїм жахливим прогнозом на 2026 рік: що заявила прем’єрка Італії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила застереження, що 2026 рік може стати суттєво складнішим, ніж попередні. Про це глава італійського уряду заявила під час традиційної зустрічі з працівниками своєї резиденції напередодні різдвяних свят.

Джорджа Мелоні (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє ANSA.

Звертаючись до співробітників, Мелоні наголосила, що успіх держави та здатність адекватно реагувати на внутрішні й зовнішні виклики безпосередньо залежать від згуртованості всієї урядової команди. Вона підкреслила, що перед Італією стоять надзвичайно важливі завдання, для розв’язання яких потрібні максимальна зосередженість і спільна робота.

"Я вас люблю. Ми — родина, ми сваримося цілий рік. Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим! Тож раджу вам добре відпочити під час цих канікул!", — заявила Мелоні.

Очільниця італійського уряду окремо наголосила, що лише єдність і командна взаємодія дадуть змогу країні впоратися з труднощами, які можуть чекати попереду.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала й надалі посилювати тиск на Росію, вважаючи це ключовою умовою для досягнення домовленостей про припинення війни проти України. Про це вона заявила під час виступу в італійському парламенті напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

За словами глави уряду, попри заяви російської пропаганди, Москва перебуває у складній позиційній війні, яка супроводжується значними втратами. Саме ця ситуація, наголосила Мелоні, і може змусити російське керівництво погодитися на реальні переговори щодо завершення бойових дій. Вона підкреслила, що послаблення міжнародного тиску лише відтермінує можливість досягнення миру.

