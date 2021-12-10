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На Италию обрушился мощный смерч: как он выглядел (ВИДЕО)

Жители итальянского города Фюмичино могли наблюдать водяной смерч

сегодня, 18:20
Автор:

Денис Подставной
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Вблизи рима заметили мощный торнадо. Об этом пишет издание УНИАН. 

На Италию обрушился мощный смерч: как он выглядел (ВИДЕО)

Водяной смерч. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, жители итальянского города Фюмичино, который находится неподалёку от Рима, могли наблюдать за редким природным явлением. Смерч пронесся над водной гладью прямо у побережья. 

На водяной смерч среагировала система предупреждений в международном аэропорту. Впрочем, уже через пятнадцать минут огромный вихрь растворился в тучах. 

После этого город накрыл дождь с градом. Отмечается, что смерч не добрался суши и не привел ни к каким разрушениям. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Для справки: водяной смерч это явление, которое образуется над поверхностью большого водоема и соединено с кучевым облаком. Оно представляет собой воронкообразный вихрь воздуха и воды. Чаще всего его можно увидеть в тропических широтах. В отличие от обычного смерча такое явление существует всего до 30 минут. 

Видео: YouTube-канал — Гнев Земли. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в популярном среди туристов районе Австралии, который расположен на западе страны, разгорелся мощный лесной пожар. Стихия уже объяла огнем несколько тысяч гектаров земель. Местные жители покидают свои дома и эвакуируются. В настоящее время ликвидацией пожара заняты сотни спасателей. Их работу усложняют плохие погодные условия.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что извержение вулкана Семеру, что на индонезийском острове Ява продолжает уносить жизни людей. На данный момент уже известно о более, чем 40 жертвах. Около ста граждан получили ранения различной степени тяжести. Вулкан разрушил мост, который соединяет несколько районов. 


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Источник: https://www.unian.ua/pogoda/news/cilniy-tornado-zafilmuvali-poblizu-rima-video-sinoptik-11638585.html
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