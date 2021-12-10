На Италию обрушился мощный смерч: как он выглядел (ВИДЕО)



















Вблизи рима заметили мощный торнадо. Об этом пишет издание УНИАН.

Водяной смерч. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, жители итальянского города Фюмичино, который находится неподалёку от Рима, могли наблюдать за редким природным явлением. Смерч пронесся над водной гладью прямо у побережья.

На водяной смерч среагировала система предупреждений в международном аэропорту. Впрочем, уже через пятнадцать минут огромный вихрь растворился в тучах.

После этого город накрыл дождь с градом. Отмечается, что смерч не добрался суши и не привел ни к каким разрушениям.

В Сети появляются видео с места событий.

Для справки: водяной смерч это явление, которое образуется над поверхностью большого водоема и соединено с кучевым облаком. Оно представляет собой воронкообразный вихрь воздуха и воды. Чаще всего его можно увидеть в тропических широтах. В отличие от обычного смерча такое явление существует всего до 30 минут.

Видео: YouTube-канал — Гнев Земли.

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