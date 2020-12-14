На Сицилии происходит извержение вулкана Этна (ВИДЕО)

Вечером воскресенья, 13 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об очередном сюрпризе 2020 года сообщает Volcano Discovery.

Этна в который раз терроризирует Сицилию. Фото: Fabrizio Zuccarello

Извержение началось в 21:20 по местному времени. По информации специалистов, наблюдающих за вулканической активностью через веб-камеры, оно сопровождалось фонтанами лавы высотой до 100 метров и подземными толчками. Кроме того, было обнаружено высокий и плотный слой вулканического пепла, поднявшийся на высоту 5 км.

Активность Этны постоянно сопровождается естественными взрывами, через которые на поверхности кратера образуются трещины.

Утром 14 декабря зафиксировано уменьшение интенсивности взрывоопасной деятельности итальянского вулкана. Получив более четкие изображения извержения, ученые сообщают, что на южной стороне кратера появилась новая трещина, которая позволила разлиться лаве примерно на 2700 метров.

Также продолжаются выбросы пепла в атмосферу и легкие толчки землетрясения. Это свидетельствует о том, что скорость извержения постепенно стихает.

Интересно отметить, что Этна часто "просыпается" именно в декабре. Так, извержение в конце 2015 года специалисты назвали одним из самых мощных за последние два десятилетия.

Для справки. Этна — это действующий андезито-базальтовый стратовулкан на острове Сицилия, Италия. Его высота меняется с каждым извержением и сейчас, по разным показателям, равна от 3326 до 3350 метров. Этна является самым высоким вулканом в Европе и самым активным в Италии. По статистике, мелкие извержения одного из нескольких сотен вулканических отверстий в горе происходят каждые несколько месяцев.

Ранее "Комментарии" сообщали о мощном извержении вулкана в Индонезии.

Также на портале можно узнать об удивительной истории спасения американки, которая упала в жерло вулкана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!