Американка выжила после падения в жерло вулкана

Гора Худ — самая высокая гора Орегона, является популярным туристическим местом в зимнее время. 35-летняя Кэролайн Сундбаум из Портленда каталась на лыжах со своим мужем на этой горе. После обеда в пятницу она упала в фумаролу, отверстие возле вулкана, из которого выделяются пар и газы, сообщило управление шерифа округа Клакамас.



ФОТО: ABC News

"Это было ощущение, как будто кто-то вытаскивает стул из-под вас. Я была напугана — очень обеспокоена тем, что снег упадет на меня и я задохнусь. Я думала, что умру ", — сказала Сундбаум на программе ABC "Доброе утро, Америка".

KPTV сообщила, что она сидела на склоне, ожидая, пока муж вернется с вершины, чтобы они могли вместе кататься на лыжах. Другой альпинист увидел, что Сундбаум села, и заметил, что она исчезла. Затем он пришел ей на помощь, спустив веревку и вернув ее в безопасное место, сообщили в офисе шерифа.

В офисе шерифа заявили, что Сундбаум получила травму плеча, и ей повезло, что ее вовремя спасли, потому что фумаролы содержат токсичный воздух, который может привести к смерти.

Как сообщало издание "Комментарии", в Индонезии произошло мощное извержение вулкана. Вулкан выбросил пепел и дым на высоту до четырех километров в небо. Из-за этого более 2700 местных жителей вынуждены были покинуть свои дома. Об этом стало известно из сообщения Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий страны. Всего в Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов. Это больше, чем в любой другой стране. Хотя многие из них демонстрируют высокий уровень активности, до начала извержения могут пройти недели или даже месяцы.

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