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Главная Новости Мир Италия На Сицилии произошло новое сильное извержение вулкана (ФОТО, ВИДЕО)
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На Сицилии произошло новое сильное извержение вулкана (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за активности вулкана пришлось временно остановить работу аэропорта

сегодня, 18:51
Автор:

Денис Подставной








На Сицилии произошло ново извержение вулкана под названием Этна. Столб пепла поднялся на высоту около пяти километров. Об этом сообщает издание NBC News. 

На Сицилии произошло новое сильное извержение вулкана (ФОТО, ВИДЕО)

Извержение вулкана Этна. Фото:twitter.com/metesohtaoglu

Как стало известно, самый активны европейский вулкан, что расположен на острове Сицилия, проявил сильную активность, которая наблюдалась в ночь на седьмое июля. Затем после фазы интенсивных сильных взрывов вулкан со временем перешел к фонтану лавы, который достигал несколько сотен метров в высоту. 

Из-за данного природного явления пришлось временно остановить работу аэропорта Катании, так как его взлетно-посадочная полоса оказалась под слоем пепла. 

На данный момент специалисты считают, что существует вероятность повторного извержения уже завтра, 9 июля. 

В Сети появилось множество фото и видео, на которых запечатлен извергающийся вулкан. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Филиппинах продолжается извержение вулкана Тааль. Несколько дней назад ученые зафиксировали рекордный для данного вулкана выброс диоксида серы в атмосферу. Позже сейсмологи смогли зафиксировать 55 землетрясений, некоторые из которых продолжались до пяти минут. На данный момент в области вокруг Тааля действует третий уровень опасности. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Исландец Гардар Олаф сжег свой квадрокоптер в вулкане ради эффектного видео. Фотограф запечатлел извержение вулкана Фаградальсфьядль, что находится в центре полуострова Рейкьянес. В кадр попала бурлящая магма, которая все ближе и ближе приближаться к камере. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.nbcnews.com/video/mount-etna-eruption-briefly-closes-nearby-airport-116312133772
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