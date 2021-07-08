На Сицилии произошло новое сильное извержение вулкана (ФОТО, ВИДЕО)

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Денис Подставной
На Сицилии произошло ново извержение вулкана под названием Этна. Столб пепла поднялся на высоту около пяти километров. Об этом сообщает издание NBC News.
Извержение вулкана Этна. Фото:twitter.com/metesohtaoglu
Как стало известно, самый активны европейский вулкан, что расположен на острове Сицилия, проявил сильную активность, которая наблюдалась в ночь на седьмое июля. Затем после фазы интенсивных сильных взрывов вулкан со временем перешел к фонтану лавы, который достигал несколько сотен метров в высоту.
Из-за данного природного явления пришлось временно остановить работу аэропорта Катании, так как его взлетно-посадочная полоса оказалась под слоем пепла.
На данный момент специалисты считают, что существует вероятность повторного извержения уже завтра, 9 июля.
В Сети появилось множество фото и видео, на которых запечатлен извергающийся вулкан.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Филиппинах продолжается извержение вулкана Тааль. Несколько дней назад ученые зафиксировали рекордный для данного вулкана выброс диоксида серы в атмосферу. Позже сейсмологи смогли зафиксировать 55 землетрясений, некоторые из которых продолжались до пяти минут. На данный момент в области вокруг Тааля действует третий уровень опасности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Исландец Гардар Олаф сжег свой квадрокоптер в вулкане ради эффектного видео. Фотограф запечатлел извержение вулкана Фаградальсфьядль, что находится в центре полуострова Рейкьянес. В кадр попала бурлящая магма, которая все ближе и ближе приближаться к камере. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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