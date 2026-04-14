Новая затея Трампа лишит его ключевого союзника в ЕС: подробности скандала

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа в отношении Папы Римского Льва XIV, назвав их "совершенно неприемлемыми". По ее словам, подобная риторика не отвечает уважению духовного лидера миллионов католиков в мире.

Фото: из открытых источников

Об этом 13 апреля сообщило французское издание Le Figaro. Мелони подчеркнула, что Папа как глава Католической церкви имеет моральное право призывать к миру и осуждать любые проявления военных конфликтов. По ее мнению, такая позиция естественна для религиозного лидера, чья миссия состоит в защите человеческой жизни и гуманистических ценностей.

Конфликт обострился после публикации Дональда Трампа в соцсети Truth Social, где он раскритиковал Папу Льва XIV. Американский политик заявил, что понтифик якобы "слабо разбирается в вопросах преступности" и "ошибается во внешней политике". Также он утверждал, что больше симпатизирует брату Папы, поддерживающему движение MAGA, чем самому Льву XIV.

В своих сообщениях Трамп обвинил Папу в якобы неправильных взглядах на ядерную программу Ирана и критику американских военных действий в Венесуэле. Отдельно он заявил, что понтифик не имеет права осуждать политику США, ведь, по его мнению, сам факт избрания Трампа президентом повлиял на подъем Льва XIV к папскому престолу, и тот "должен быть благодарен".

Вскоре после этого Трамп опубликовал изображение, созданное в символическом стиле, где он предстает в виде исцеляющего людей Иисуса Христа. Это вызвало дополнительную волну критики со стороны религиозных общин и общественности.

В ответ Папа Лев XIV подчеркнул, что и в дальнейшем будет последовательно выступать против войн, в частности на Ближнем Востоке, и будет поддерживать мирные инициативы. Ситуация стала предметом широкого международного обсуждения, поскольку затронула границы между политикой, религией и свободой высказываний.

