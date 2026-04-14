Нова витівка Трампа позбавить його ключового союзника у ЄС: подробиці скандалу

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо Папи Римського Лева XIV, назвавши їх "абсолютно неприйнятними". За її словами, подібна риторика не відповідає повазі до духовного лідера мільйонів католиків у світі.

Про це 13 квітня повідомило французьке видання Le Figaro. Мелоні підкреслила, що Папа як очільник Католицької церкви має моральне право закликати до миру та засуджувати будь-які прояви воєнних конфліктів. На її думку, така позиція є природною для релігійного лідера, чия місія полягає у захисті людського життя та гуманістичних цінностей.

Конфлікт загострився після публікації Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, де він розкритикував Папу Лева XIV. Американський політик заявив, що понтифік нібито "слабко розуміється на питаннях злочинності" та "помиляється у зовнішній політиці". Також він стверджував, що більше симпатизує брату Папи, який підтримує рух MAGA, ніж самому Леву XIV.

У своїх дописах Трамп звинуватив Папу у нібито неправильних поглядах щодо ядерної програми Ірану та критики американських військових дій у Венесуелі. Окремо він заявив, що понтифік не має права засуджувати політику США, адже, на його думку, сам факт обрання Трампа президентом вплинув на піднесення Лева XIV до папського престолу, і той "має бути вдячним".

Невдовзі після цього Трамп опублікував зображення, створене у символічному стилі, де він постає у вигляді Ісуса Христа, який зцілює людей. Це викликало додаткову хвилю критики з боку релігійних спільнот та громадськості.

У відповідь Папа Лев XIV наголосив, що й надалі послідовно виступатиме проти воєн, зокрема на Близькому Сході, та підтримуватиме мирні ініціативи. Ситуація стала предметом широкого міжнародного обговорення, оскільки торкнулася меж між політикою, релігією та свободою висловлювань.

