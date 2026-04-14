У Трампа видали несподівану заяву про поразку Орбана на виборах: деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував результати виборів в Угорщині, на яких зазнав поразки чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан, а також пояснив позицію Вашингтона щодо його підтримки.

У коментарі Fox News Венс зазначив, що політика адміністрації Дональда Трампа була спрямована на підтримку Орбана через його жорстку позицію щодо європейської бюрократії та захист американських економічних інтересів. За словами віцепрезидента, угорський лідер неодноразово виступав на боці США у конфліктах із європейськими регуляторами.

Венс наголосив, що інколи саме Орбан залишався єдиним політиком у Європі, який відкрито захищав американські компанії, коли вони стикалися з тиском з боку наднаціональних структур. Саме це, за його словами, стало однією з причин активної підтримки Будапешта з боку Вашингтона.

Віцепрезидент також підкреслив, що його візит до столиці Угорщини був продиктований не очікуванням перемоги Орбана, а переконанням у правильності політичної співпраці. США, за його словами, прагнули підтримати партнера, який протягом багатьох років залишався союзником Вашингтона в Європі.

Водночас Венс назвав Орбана "чудовою людиною" та відзначив, що за час його правління Угорщина зазнала значних трансформацій протягом 16 років. Він визнав, що результат виборів став для нього розчаруванням, однак наголосив: США готові співпрацювати і з новим керівництвом країни, зокрема з Петером Мадьяром.

Раніше Венс відвідував Будапешт, де також озвучував жорсткі заяви щодо політичних процесів і звинувачував Україну у спробах впливу на виборчі процеси в США та Угорщині. У свою чергу Дональд Трамп неодноразово висловлював підтримку Орбану, розглядаючи його як важливого партнера у Європі.

Попри це, поразка Орбана стала серйозним політичним ударом для його союзників у Вашингтоні, які втратили одного з ключових партнерів у Центральній Європі.

